¡Saca sus pruebas! Olenka Mejía exhibe foto privada con Piero Quispe y depósitos de hasta 500 dólares

Olenka Mejía explotó en "Magaly TV, La Firme" y sacó todas las pruebas que tenía bajo la manga para demostrar que sí tuvo una relación con Piero Quispe. Mostró una foto privada con el futbolista y depósitos de hasta 500 dólares que él mismo le habría enviado.

En medio del escándalo, Olenka Mejía apareció en el programa de Magaly Medina para exponer la verdad de su relación con el jugador de la Selección Peruana. Lejos de quedarse con las palabras, mostró evidencias: una foto íntima con Quispe y varios depósitos bancarios que habrían sido hechos por el futbolista este mismo año.

"Pero él dice que no me conoce (...) me lo depositó como un tema de regalo hasta donde yo sé. Él me dijo que no estaba con ella (Cielo)", afirmó Olenka, dejando claro que Quispe le habría asegurado que no tenía compromiso con Cielo Berríos.