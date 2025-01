Sergio Galliani responde si Gladys regresará a AFHS: "Todo lo que se viene ahora"

El regreso de Sergio Galliani como Miguel Ignacio de las Casas en "Al fondo hay sitio" ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie. Tras su exitosa vuelta a la televisión, muchos se preguntan si veremos también el regreso de Gladys, el personaje de Kukuli Morante.

En una reciente entrevista para el programa "Espectáculos de Verano", Galliani compartió detalles de su regreso y dejó entrever la posibilidad de que Gladys regrese a la serie, aunque con una respuesta algo misteriosa.

En una charla con "Espectáculos de Verano", Sergio Galliani se mostró entusiasmado con la nueva temporada de "Al fondo hay sitio", donde su personaje de Miguel Ignacio promete causar situaciones inesperadas dentro de la corporación Maldini.

"Que llega, llega a romper todo. Llega además a tener poder y todas esas cosas" , comentó Galliani sobre su personaje. Según él, Miguel Ignacio se adueñará de la situación, haciendo que todo cambie para los personajes de la serie. "Ya todo el mundo comienza a preguntar: 'Oye, ¿ya tienes secretaria?'. Me dicen jajaja" , agregó con una sonrisa, dejando claro que su personaje se moverá en un nuevo ámbito de poder.

¿Regresará Gladys? Pero lo que realmente dejó a todos intrigados fue la respuesta de Galliani cuando le preguntaron por Gladys, su exespareja en la serie.

"(¿Regresará Kukuli?) No lo sé, todo lo que viene ahora, tampoco sé, todavía. (Es incierto, aún) Nada, conociéndolo a Gigio un día antes me va a decir: 'Mañana grabas esto' Y empezará todo. ¡Jaaa!" , comentó, refiriéndose al productor Gigio Aranda, quien siempre mantiene a los actores en suspense hasta el último momento.

Con estas palabras, Galliani dejó claro que el regreso de Gladys es incierto, pero también mostró que cualquier cosa puede pasar en Al fondo hay sitio.

La relación entre Miguel Ignacio y Gladys sufrió un duro golpe cuando él decidió derribar la casa de los Gonzáles, una decisión que Gladys no pudo perdonar.

En un emotivo momento de la serie, ella le dijo a Miguel Ignacio: "Miguel Ignacio, a nosotros no nos hacen felices las mismas cosas... tú no vas a cambiar y como yo tampoco... no podemos seguir juntos. Adiós, la Gladys".