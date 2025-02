Shakira habría tenido una fuerte discusión con Piqué, según periodista español: "Fue por los niños"

Tras su llegada al Perú, Shakira ha causado revuelo entre los miles de fanáticos peruanos y muchos medios de comunicación. Durante una entrevista del programa 'Amor y Fuego' con un periodista español, se reveló que la colombiana habría tenido una fuerte discusión con su expareja Gerard Piqué.

El periodista Jordi Martín, un colaborador estrella de 'Amor y Fuego' realizó una transmisión con el programa de tv peruana para revelar lo que se habría enterado hace poco. El comunicador reveló que la colombiana Shakira habría estado nerviosa en los últimos días debido a un problema que tuvo con Gerard Piqué.

Lo que reveló es que la cantante y el futbolista concordaron que mientras dure la gira de la colombiana, Piqué estaría a cargo del cuidado de sus hijos Milán y Sasha en Miami. Esto a razón de que sigan sus estudios y puedan estar tranquilos, pero parece que el pelotero habría cambiado todos los planes.

"No la ha pasado bien porque tuvo una discusión muy muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños. Resulta que Piqué le dice 'me tengo que ir hacer unos compromisos profesionales y no puedo estar con los niños, así que tiene que busca una solución", expresó.