Sofía Chirinos sorprende con mensaje tras el fin de su romance con Mark Vito: "La vida va rápido"

A menos de un año de relación amorosa, Mark Vito anunció que inició el 2025 soltero nuevamente tras terminar su noviazgo con la joven bailarina Sofía Chirinos. Aunque, el exesposo de Keiko Fujimori terminó llorando en su video, así fue la reacción de la influencer en ascenso.

Mark Vito anunció el fin de su relación con Sofía Chirinos el pasado 2 de enero de 2025, terminando completamente emocionado. La joven de 21 años no publicó nada relacionada al fin de su romance con el exesposo de Keiko Fujimori.

En sus redes sociales, publicó un video donde se luce en la playa en bikini con un mensaje de fondo, que podría estar relacionado al fin de su relación amorosa. Chirinos y el tiktoker habrían quedado en buenos términos después de unos meses de noviazgo.

Muchos usuarios apoyaron a la joven bailarina por su reacción madura y tranquila, ante el fin de su relación con Mark Vito. Ante ello, hubo algunos comentarios sobre cómo el exesposo de Keiko Fujimori dio el anuncio y algunos, expresaron sus deseos que de vuelvan a reconciliarse.

Desde el fin de su romance con Keiko Fujimori, Mark Vito se ha convertido en tendencia en las redes sociales. En mayo de 2024, anunció su relación sentimental con Sofía Chirinos y el pasado 2 de enero anunció su fin con un conmovedor mensaje en un video.

"Este 2025 empiezo el año soltero. Antes de que salgan rumores, no hubo ninguna infidelidad o discusión de las partes. Solo hubo una conversación abierta y sincera, muy madura, donde hemos conversado a dónde va nuestra relación (...) Quizás porque soy un imbécil. Quizá porque Sofi no es una en un millón. Ella me hizo sentir realmente bien y me puso como una prioridad en la vida. Por esta y otras razones más, ella siempre va a tener mi amistad y va a ser parte de mí, y tendrá mi gratitud eterna", expresó.