¡Sorprende! Christian Cueva tuvo emotivo gesto hacia sus hijos con Pamela López en Huamachuco

Christian Cueva, el conocido futbolista peruano, se convirtió en el protagonista de una conmovedora escena durante las festividades del aniversario de Huamachuco. Aunque su presencia fue noticia debido a los rumores sobre su relación con Pamela Franco, Cueva hizo un emotivo gesto en honor a sus tres hijos con Pamela López.

Durante el aniversario de Huamachuco, el futbolista Christian Cueva dejó a todos boquiabiertos con un tierno gesto hacia sus tres hijos, Brianna, Crissirno y Gianna. En medio de la polémica por su cercanía con Pamela Franco, el jugador aprovechó el evento para mostrar su amor hacia su familia.

Cueva fue padrino del evento del aniversario de Huamachuco. Como parte de las celebraciones, donó un impresionante castillo de fuegos artificiales, valuado en más de 5 mil soles, algo que ya es costumbre para él en estas festividades. Sin embargo, lo que marcó la diferencia este año fue el detalle especial que incluyó en su donación.

El castillo llevaba los nombres de sus tres hijos: "Brianna Cueva, Crissirno Cueva y Gianna Cueva", escritos en letras de diferentes colores. Además, una figura de un futbolista con la camiseta de la selección peruana y el número 10 completaba el diseño, dejando claro que el gesto estaba lleno de significado para el jugador.

Este acto fue el momento más destacado de la noche, ganándose los aplausos y el respeto del público presente.

Aunque Cueva protagonizó el evento con su emotivo homenaje, la polémica también lo rodeó. Pamela Franco, conocida cantante de cumbia, fue vista en el mismo hotel que Cueva antes del evento, lo que desató una ola de rumores sobre su relación.

Según reportó el programa "Magaly TV La Firme", ambos compartieron el mismo vehículo y no hicieron ningún intento por ocultar su cercanía, lo que incrementó las especulaciones sobre su posible romance.

"Miren esta foto que nos acaban de mandar al 'chismefono'. El carro de Cueva estacionado y al costado Pamela Franco, tomándose fotos con una fan. Ellos están andando juntos, no se están escondiendo" , comentó Magaly Medina, insinuando que su relación podría haberse oficializado en Huamachuco.

Mientras las imágenes de Christian Cueva y Pamela Franco daban vueltas por la televisión y las redes sociales, su esposa, Pamela López, sorprendió a todos al comunicarse con Rodrigo González en "Amor y Fuego". Sin embargo, no fue para hablar del ampay con la cantante, sino para aclarar un tema relacionado con unas zapatillas Louis Vuitton que había mostrado en sus redes sociales.

"Pamela López no llama porque Pamela Franco no se está beneficiando al marido, sino porque la zapatilla no es bamba", bromeó Rodrigo González, refiriéndose a la curiosa reacción de López, quien ignoró completamente las imágenes de su esposo con la cantante.