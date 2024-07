Stephanie Valenzuela sorprende con revelaciones sobre Jefferson Farfán ¿Confirmó romance?

La reconocida modelo peruana Stephanie Valenzuela estuvo presente en el set de 'Amor y Fuego' tras lo cual fue consultada sobre el presunto vínculo con Jefferson Farfán. En ese sentido, los reporteros del programa de espectáculos no dudaron en preguntarle a Tefi si había salido con la Foquita.

Recordemos que ambos fueron vinculados luego de que el portal Instarándula revelara que el '10 de la calle' se mantenía muy atento a las redes sociales de la modelo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Recientemente, Stephanie Valenzuela estuvo en el programa 'Amor y fuego' para presentar su nuevo éxito musical. Sin embargo, inevitablemente le preguntaron acerca de su vida amorosa. En ese sentido, el reportero del programa de espectáculos no dudó en consultarle sobre el exfutbolista Jefferson Farfán.

"He conversado con él como lo he hecho con muchos futbolistas que he conocido en reuniones (...) pero que yo haya tenido una relación con él, no, al único que me conocen es a George (Forsyth)", acotó con seguridad Tefi Valenzuela. "No, no he salido, no he tenido ningún tipo de relación", aclaró la modelo para 'Amor y Fuego'.