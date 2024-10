Susy Díaz celebró sus 61 años con un espectacular viaje a Europa y tuvo peculiar incidente: ¿Qué pasó?

Susy Díaz es una de las figuras más resaltantes del espectáculo peruano y recientemente viajó a Europa para celebrar sus 61 años. Sin embargo, la exvedette pasó un pequeño incidente que no pudo arruinar su viaje ya que siempre toma todo con con la mejor actitud.

¿Qué le pasó a Susy Díaz?

La madre de Florcita Polo llegó el viejo continente, específicamente a Valencia, en España, para festejar su cumpleaños acompañado de sus amistades que actualmente residen en el extranjero. Susy aseguro que ella misma compró su pasaje y no necesita que nadie la patrocine.

Esta mañana, entrevista con 'América Hoy', Díaz contó que su viaje transcurrió con normalidad hasta que se percató que su maleta no había llegado junto con ella, por lo que tuvo que ingeniárselas para subsistir.

"Llegué yo primero, y mi maleta llegó recién el 29 en la noche. Llegó, pero ya me compré ropa. Hay que ser práctica", expresó.

Por otro lado, la excongresista indicó que por el momento prefiere estar soltera y descarto haber viajado a Europa para conseguir un nuevo novio. Según dijo, con el pasar de los años se ha dado cuenta que es mejor disfrutar de su soltería.

"Me he dado cuenta a la edad que tengo, mi felicidad es estar sola. Sin que nadie me moleste. Yo estoy haciendo caso a la psicóloga, que me dijo que debo estar sola (...) Es buen anfitrión. Me está llevando por varios sitios. Le he dicho que me lleve a todos los lugares turísticos", concluyó.

Susy Díaz sorprende en la Paris Fashion Week

La carismática Susy Díaz está dando de qué hablar en la Paris Fashion Week, y no es para menos. Su famosa canción "Vive la vida" fue seleccionada por la reconocida marca francesa Mugler para musicalizar un videoen el que modelos deslumbran en el backstage. Una muestra del talento peruano que llega a los grandes escenarios.

La celebración tuvo lugar el 1 de octubre, cuando Mugler, famosa por sus diseños atrevidos y creativos, sorprendió a todos al utilizar la melodía de Susy en un clip que muestra a los modelos en el backstage del desfile.

Mientras posaban y se movían al ritmo de la contagiosa letra que dice: "Vive la vida y no dejes que la vida te viva", la energía en el ambiente era palpable.

Cabe resaltar que fue la creadora de contenido colombiana Giuliana Jiménez fue quien propuso usar la canción de Susy para el video. Ella reveló en sus redes que la melodía se había vuelto un fenómeno en TikTok, lo que llevó a la marca a considerar su inclusión.