Tatiana Calmell comparte emotivo mensaje por ser la primera 'Reina de las Américas': "Lo hicimos Perú"

El certamen de belleza Miss Universo 2024 coronó a su nueva reina el último fin de semana. Aunque la peruana Tatiana Calmell no logró llevarse la corona, sí le otorgaron el título 'Reina Continental de las Américas'. Tras su regreso al Perú, la joven dedicó un emotivo mensaje al país.

El último sábado 16 de noviembre, se llevó a cabo el Miss Universo 2024 donde la peruana Tatiana Calmell logró posicionarse en el Top 12. Aunque no se llevó el título, la modelo fue coronada como la primera 'Reina Continental de las Américas'. Este logro emocionó a los millones de peruanos y tras regresar al Perú, la joven compartió un bello mensaje en sus redes de agradecimiento.

"Con mucho orgullo la primera en la historia como Miss Universe Americas. Lo hicimos Perú, logramos hacer sonar Perú por todo lo alto!!!!!! No puedo estar más orgullosa de llevar esta banda en el pecho, empieza una nueva etapa como reina de las Americas realizando distintos proyectos junto con las reinas continentales y nuestra Miss Universe Victoria Kjaer. No puedo esperar para este viaje juntos. Me alegro mucho ser parte de la familia Miss Universo", expresó.