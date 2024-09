Tiktoker revela que ha rechazado más de 200 veces a jurado de programa de cocina: "Panzón acosador"

La redes sociales nunca dejan de sorprendernos y en las últimas horas un conocido tiktoker se volvió viral al confesar que ha sido acosado sexualmente por una figura televisiva que es jurado de un conocido programa de cocina. Según el creador de contenido, ha rechazado al menos 200 veces a esta persona pero continúa insistiendo.

El influencer que hizo esta denuncia se hace llamar Angelo Alejos en Tiktok y hace unas horas compartió un video en el que se luce bailando la canción 'Ojos Chinos' del grupo musical El Gran Combo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la frase que colocó sobre el video.

"Así es como se imaginaba bailando en el cementerio ese panzón acosador que he rechazado más de 200 veces y es jurado de un programa de cocina", escribió, generando una ola de rumores sobre a quien se refiere.

No obstante, Angelo siguió soltando pistas sobre de quién se trataría, además de mostrar chats que probarían lo que dice. "Es de esos insistentes que no aceptan un NO, y hoy amanecí con ganas de exponerlo, siempre y cuando este video llegue a 10 mil", agregó en un comentario.

El video se volvió viral en cuestión de horas y superar la meta de los 10,000 likes, Angelo dijo que contaría más detalles hoy domingo, pero hasta el momento no ha publicado más al respecto.

¿De quién se trataría?

Angelo Alejos compartió una captura de pantalla pantalla de una conversación muy comprometedora en la que esta persona le habla en un tono muy diferente. "No te voy? Cualquiera desearía salir con alguien de la TV. Solo te la quiero #$%&. Me encantaría conocerte, ven", se lee en el chat.

En comentarios, internautas empezaron a nombrar el nombre de Javier Masías alegando que las pistas que dejó Angelo concuerdan con él. Sin embargo, el chef no se ha pronunciado al respecto hasta el momento.

Javier Masías lanza polémico comentario y Latina lo confronta

El conductor de televisión y crítico gastronómico Javier Masías está en el ojo del huracán tras un controvertido comentario en sus redes sociales. Masías, quien es juez en el programa "El Gran Chef Famosos", publicó un mensaje en X (antes Twitter) que coincidió con la muerte del expresidente Alberto Fujimori, lo que desató una fuerte reacción entre los usuarios de internet.