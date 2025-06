Tilsa Lozano se burla de Jackson Mora y revela que le escribió tras 'ampay' con anfitriona: "No te expongas"

Tilsa Lozano habló claro en el programa "La Noche Habla", donde contó que su exesposo Jackson Mora la buscó luego de que se difundieran imágenes suyas con una joven anfitriona en una discoteca. ¿Le escribió para darle explicaciones de lo ocurrido? Te contamos.

Tilsa Lozano no se quedó callada y contó en vivo que su exesposo, Jackson Mora, le escribió luego de que se hiciera público su 'ampay' con una joven anfitriona en una discoteca. La exvengadora habló sin pelos en la lengua en el programa "La Noche Habla" y aprovechó para lanzarle tremendas indirectas al padre de sus hijos.

Jackson Mora la buscó tras ver la promo del programa. Según contó Tilsa, Jackson la contactó el lunes por la mañana, justo después de que se difundiera la promoción del programa donde salían las imágenes del 'ampay'. El hecho habría ocurrido el domingo en la madrugada, pero él recién reaccionó al día siguiente.

"¿Se ha comunicado contigo?", le preguntó Ric La Torre en pleno programa. Ella, un poco incómoda, respondió firme: "En verdad no quiero comentar el tema, pero sí, me habló... Yo me puedo hacer responsable de las cosas que yo hago y que yo digo. Ese no es mi ampay. Yo no estoy ahí", soltó.