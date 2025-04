Tilsa Lozano canta a viva voz en concierto de salsa tras divorcio con Jackson Mora: "He tratado de olvidarte"

Tilsa Lozano atraviesa una fuerte crisis emocional luego de confirmar su divorcio con Jackson Mora. La exmodelo y conductora fue captada en un festival de salsa cantando a viva voz un conocido tema de despecho, lo que encendió rumores sobre su estado anímico y la posibilidad de que la canción tenga dedicatoria.

Tilsa le canta al desamor tras divorcio con Jackson Mora

La noche del jueves, Tilsa asistió al Estadio Nacional junto a su compañero de conducción Ric La Torre. Ambos disfrutaron del concierto que reunió a artistas como Marc Anthony, Víctor Manuelle y Jerry Rivera. "Vengo a divertirme", comentó brevemente la popular 'Colita' al llegar al evento.

A pesar del entusiasmo del espectáculo, lo que más llamó la atención fue ver a Tilsa cantando con sentimiento la frase: "He tratado de olvidarte en otro amor y no puedo". La interpretación generó múltiples reacciones en redes sociales, ya que la letra reflejaría su actual situación.

Recordemos que TilsaLozano y Jackson Mora anunciaron recientemente que están en proceso de divorcio, luego de un matrimonio que comenzó en 2022. La pareja mantenía una relación desde el 2019, pero todo cambió tras un ampay difundido por el programa Magaly TV La Firme, que desató la crisis.

Desde entonces, Tilsa ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, la escena en el concierto mostró a una mujer aparentemente dolida pero con ganas de salir adelante. Su actitud ha sido aplaudida por muchos seguidores, quienes la consideran un símbolo de fortaleza femenina.

Tilsa anuncia su divorcio EN VIVO

Hace unos días Tilsa Lozano confirmó que su matrimonio con Jackson Mora llegó a su fin. En su programa "La Noche Habla", la exvengadora se quebró en vivo al revelar que hace dos meses tomó la decisión de separarse del boxeador, con quien llevaba seis años de relación.

"Es un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada", confesó Tilsa entre lágrimas.

La exmodelo dejó en claro que la separación no fue por falta de amor ni por peleas. También aclaró que no hay malos sentimientos de por medio.

"Yo no estoy en guerra con Jackson. Yo no lo odio, yo lo quiero muchísimo", dijo con sinceridad. "No es por falta de amor, simplemente tomamos la decisión de que es mejor seguir esos caminos por separado", explicó.

Es así que, se especula si la canción tuvo o no destinatario, lo cierto es que Tilsa Lozano ha dejado en claro que seguirá disfrutando de la vida pese al dolor.