Tilsa Lozano manda fuerte indirecta a Jackson Mora tras supuesta infidelidad ¿Se acabó todo?

Desde que acusaron a Jackson Mora de ser infiel a la modelo Tilsa Lozano, la ex vengadora se ha mantenido alejada de la prensa. Ahora, la aún esposa del boxeador ha enviado un fuerte mensaje a través de sus redes sociales.

¡Fuerte indirecta de Tilsa Lozano!

Hace unos días, Jackson Mora fue acusado de ser infiel a su esposa Tilsa Lozano. Recordemos que la pareja se casó hace dos años en una exclusiva boda, pero al parecer todo ya habría llegado a su fin. Hasta el momento, el boxeador ha sido el único en salir a declarar a la prensa cuando lo seguían.

Por su lado, Tilsa Lozano solo ha ocultar o borrar las fotos de ambos como pareja, solo dejó uno de hace varios años. La recordada vengadora no estaría nada feliz con las declaraciones de empresario que daba todos los detalles de su pareja en Colombia con otra mujer.

A través de sus redes sociales, la modelo no ha declarado nada, ni emitido ningún comunicado, pero usuarios han notado que le dio 'me gusta' a un mensaje muy directo. Esta dedicatoria sería una tremenda indirecta a su esposo, donde afirmaría que él habría malogrado su relación.

"Ojalá el día que te pregunten "¿Qué pasó con ella?", tengas los huev** de decir: "Ella no hizo nada, yo fui el idiota que la cag**", se podía leer en el mensaje compartido por 'Amor de un café'.

Mensaje que Tilsa Lozano le dio 'me gusta'

Las declaraciones de Jackson Mora

En el programa de 'América Hoy', el mismo Jackson Mora respondió a los mensajes de sus reporteros afirmando que el no tendría nada que aclarar más. incluso, animó a que se comuniquen con el hotel y que les entregue las cámaras para que corroboren todo lo dicho.

"Estuve hospedado en el hotel Dorado, de ahí a decir que si dejé el jacuzzi roto y tantas barbaridades es algo muy serio. En vez de llamarme a mí, podrían llamar a ese hotel y pedir cámaras, o si registré a alguien en la suite que estuve hospedado", expresó el boxeador al programa.

Hasta el momento, Tilsa Lozano no se ha pronunciado oficialmente hacia la supuesta infidelidad de Jackson Mora en Colombia. La modelo solo ha atinado a mandar algunas indirectas a través de sus redes sociales, pero al parecer no estaría nada contenta con las acusaciones y no le estaría creyendo las declaraciones de su esposo.