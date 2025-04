Tilsa Lozano se quiebra al escuchar confesión de Renato Rossini sobre el Parkinson: "Eres un guerrero"

La conductora Tilsa Lozano no pudo contener las lágrimas tras escuchar el testimonio del actor Renato Rossini, quien habló con el corazón sobre su lucha contra el Parkinson en "La Noche Habla". Tilsa no dudó en destacar la admiración por su excompañero de reality en este difícil momento.

El último lunes, Renato Rossini estuvo como invitado en el programa "La Noche Habla", donde compartió detalles conmovedores sobre su diagnóstico de Parkinson. Tilsa Lozano, quien conduce el espacio junto a Ric La Torre y Tracy Zahory, no pudo evitar quebrarse al escuchar el emotivo testimonio de su excompañero de "El Gran Chef Famosos".

Durante la conversación, Renato explicó cómo el Parkinson ha cambiado su vida. Contó que toma pastillas cada cuatro horas y que hay momentos en los que se siente rígido, como si su cuerpo fuera de hierro.

"Siento que mi cuerpo es como Iron Man, comienzo a caminar y hago el doble de esfuerzo para moverme, me agito" , relató con sinceridad.

Las palabras del actor tocaron el corazón de Tilsa Lozano, quien no pudo evitar quebrarse en vivo. Visiblemente emocionada, le dedicó unas palabras cargadas de admiración.

"Renato, de verdad que si antes te admiraba porque eras un galán... ahora te admiro por tu fortaleza. Cosas tan fuertes en la vida realmente te dan otra oportunidad de demostrar que eres un guerrero" , dijo entre lágrimas. Renato, conmovido por sus palabras, se acercó a abrazarla y le dio un beso en la mejilla. "No te pongas así, por favor" , le dijo con cariño. "Sí, claro. Hemos compartido juntos un programa. Éramos compañerísimos" , contestó Tilsa.

El actor también reveló que fue diagnosticado con Parkinson en el 2019, cuando estaba actuando en una obra con Osvaldo Cattone.

"Me sentía cansado antes de salir al escenario y en plena actuación sentía que me quería desmayar" , contó. Fue tras una misión médica en Chachapoyas que un neurólogo le dijo: "80% de probabilidades que tengas Parkinson".

A lo largo de la entrevista, el actor remarcó que sigue haciendo lo que ama y sigue haciendo diversas actividades en su día a día.

"Corro tabla, hago pesas, monto moto... esto es lo que manda, manda la mente sobre el cuerpo", dijo con fuerza. Y agregó un mensaje para quienes viven lo mismo: "A ti que me estás mirando en tu casa y que tienes Parkinson, no estás acabado. Tienes que sobreponerte y darle con todo, porque para ayer es tarde, tienes que avanzar y no te dejes vencer".