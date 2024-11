Tito Silva revela que no generó ingresos con 'Mi bebito fiu fiu', pese a su gran éxito: "Me cambió la vida"

Durante su participación en el programa 'Rondón Tolón', conducido por Ricardo Rondón, TIto Silva ofreció una mirada íntima a su trayectoria musical. A lo largo de la conversación, el productor reveló detalles poco conocidos sobre su carrera y cómo la popularidad de 'Mi bebito fiu fiu' impactó su vida personal y profesional.

A pesar de que la canción se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando audiencias en diversas partes del mundo, Silva enfatizó que los beneficios económicos no llegaron como esperaba. "Me cambió la vida", afirmó, refiriéndose a la notoriedad que adquirió gracias a la canción, aunque no se tradujo en ganancias monetarias.

El impacto de 'Mi bebito fiu fiu'

La canción 'Mi bebito fiu fiu' se ha convertido en un himno en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok, donde su ritmo pegajoso y letras divertidas han sido utilizados en innumerables videos. Este fenómeno ha llevado a que muchos artistas y creadores de contenido la incorporen en sus proyectos, aumentando su visibilidad y popularidad.

Sin embargo, a pesar de su éxito, Silva explicó que la industria musical a menudo presenta desafíos en términos de derechos de autor y distribución de ingresos. "Es complicado", comentó, aludiendo a las dificultades que enfrentan muchos artistas para monetizar su trabajo, incluso cuando este se vuelve viral.

Reflexiones sobre la carrera musical

En la conversación, Tito Silva también reflexionó sobre su carrera y los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de los años. A pesar de los obstáculos, se mostró optimista y agradecido por las oportunidades que ha tenido. "Cada experiencia cuenta", dijo, resaltando la importancia de seguir adelante a pesar de las adversidades.

El productor también mencionó que el reconocimiento que ha recibido gracias a 'Mi bebito fiu fiu' le ha abierto puertas en la industria, permitiéndole colaborar con otros artistas y explorar nuevos proyectos. "La música es un viaje", concluyó, reafirmando su pasión por el arte y su deseo de seguir creando.

Recordemos que se especuló sobre una posible demanda contra Tito Silva por derechos de autor. No obstante, el productor desmintió todo ello durante la entrevista.