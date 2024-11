John Kelvin es detenido nuevamente tras denuncia por agresión de su pareja Glenda Rodríguez

En la madrugada de este viernes 8 de noviembre, John Kelvin fue detenido nuevamente luego de que su actual pareja Glenda Rodríguez lo acusara de agresión física. La denunciante asegura que el cantante la golpeó en el rostro. El artista se encuentra actualmente en la comisaria de Los Olivos.

Según informó Exitosa Noticias, el artista John Kelvin fue detenido nuevamente y se encuentra en la comisaria Sol de Oro. Esto a causa de que su actual pareja Glenda Rodríguez, con quien llevaría una relación sentimental de un año y cuatro meses, lo denunciara otra vez por agresión física.

Recordemos que hace unos meses, la joven había puesto una denuncia hacia el cantante, pero lo retiró casi de inmediato. Ahora, se ha presentado en la comisaría para poner la denuncia de agresión hacía su persona de parte del cantante de cumbia. Así mismo, declaró a la prensa informando que se encontraba afectada.

El abogado de cantante, Arturo Farje, declaró a la prensa informando sobre el estado actual del proceso. Así mismo informó que John Kelvin le afirmó que tendría una amistad con Glenda Rodríguez y que habría una agresión mutua entre los involucrados.

"Los policías elaboren las actas, que venga el Médico Legal para poder plantear una estrategia de defensa. Mientras tanto, tenemos que esperar que el fiscal tome conocimiento. Sí bien es cierto, hay imágenes de que está detenido, pero no sabemos qué delitos le pueden atribuir, si es agraviado o si es investigado. John me ha dicho que hay una relación de amistad (con Glenda), no podría confirmar si son pareja o no. Efectivamente hay una agresión de carácter mutuo", dijo.