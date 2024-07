Tula Rodríguez festeja su cumpleaños y responde a las críticas: "No me quita el sueño"

Tula Rodríguez, la querida actriz y conductora de televisión, está celebrando su cumpleaños número 47 y se siente mejor que nunca. En una reciente entrevista, Tula compartió sus deseos para este nuevo año y respondió a las críticas que ha recibido por su sueldo en TV Perú.

Tula Rodríguez celebra su cumpleaños y responde críticas

Tula Rodríguez, la conocida actriz y presentadora de televisión, está celebrando su cumpleaños hoy, 2 de julio, rodeada de mucho amor y trabajo. Tula cumple 47 años y se siente en su mejor momento. Aunque tiene varios admiradores, menciona que Cupido aún no la ha enamorado.

"Cumplo 47 años, no oculto mi edad. Dicen que los 40 son los nuevos 20 y me siento muy bien, me siento mamacita todavía", comentó Tula con una gran sonrisa.

La actriz está agradecida por tener salud, trabajo y la oportunidad de ver a su hija Valentina cumplir sus sueños.

"Hace mucho tiempo cumplo años tranquila, con que haya salud ya es un montón, que tenga trabajo, es una bendición", agregó.

Trabajando a full. Tula está muy ocupada con varios proyectos. Actualmente, está grabando la telenovela "Los otros Concha", conduciendo un programa en TV Perú y creando contenido para sus redes sociales.

"Lo único que quiero al final del día es ir a mi casa y estar con Valentina", afirmó.

A pesar de las críticas por su sueldo en TV Perú, Tula se mostró firme y segura.

"Es con lo que yo vivo, es de todos los días. Yo no soy un dulce de chocolate para gustarle a la gente. Con que yo sepa y esté segura de mí, lo otro (las críticas) me va y me viene, no me quita el sueño", dijo con determinación.

Sobre su participación en el evento del Inti Raymi, aclaró: "Yo no he cobrado por animar ese evento. Honestamente, hace años me quedo con lo que suma y con lo que no, ahí queda".

Cuando se le preguntó sobre las críticas de Magaly Medina, Tula fue clara: "Que ella haga su trabajo, lo que le funciona, lo que le haga feliz, ¿qué te puedo decir? Yo sé lo que hago, no a todos les puede gustar, pero igual estoy. A mí nadie me regala nada, y nunca me lo han regalado", recordó, mencionando sus inicios vendiendo chupetes y su carrera en "Risas y salsa".

El amor está en pausa

Aunque tiene pretendientes, Tula ha decidido poner en pausa su vida amorosa.

"En el amor no hay nadie. En el fondo no busco, creo que yo ahuyento a los galanes, no les acepto invitaciones", confesó. A pesar de recibir invitaciones para salir, aún no ha encontrado a alguien que la haga suspirar.

Para Tula, su mayor amor es su hija Valentina.

"Creo que seré suegra primero antes de enamorarme. No me interesa nadie, trabajo tanto que el poco tiempo que tengo vuelo a ver a mi hija. El candidato tiene que querer a mi hija primero", afirmó con ternura.

Este año, Tula celebra su cumpleaños trabajando, pero eso no le quita la emoción de recibir el cariño de sus seres queridos.

"Gracias por todo su cariño, hoy me toca trabajar y seguir adelante, ya tendré tiempo para festejar", dijo emocionada en sus redes sociales.

A pesar de estar soltera, Tula Rodríguez se siente plena y feliz, disfrutando de su trabajo y de su papel como madre. La actriz continúa siendo un ejemplo de fuerza y dedicación, demostrando que se puede tener éxito y felicidad sin necesidad de un romance en su vida. ¡Feliz cumpleaños, Tula!