'Uchulú' revela su sueño de participar en el Miss International Queen Perú: "Lo he pensado"

La popular influencer la 'Uchulú' ha causado revuelo en las redes sociales al revelar su deseo de participar en concursos de belleza. Este anuncio llega después de su cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, y sus seguidores no han dejado de apoyarla en esta nueva etapa de su vida.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la 'Uchulú', cuyo nombre real es Etza Reátegui Wong, compartió detalles sobre su recuperación tras la cirugía. Fue en este espacio donde sorprendió a todos al mencionar su interés en ser parte del certamen de belleza llamado Miss International Queen Perú.

"Sí, lo he pensado, pero no para este año, sino de acá a dos años para el Miss International Queen Perú, y la mayoría me ha dicho que sí... Tuve como 6 mil puntos", confesó, dejando claro que este no es un capricho, sino un objetivo serio que tiene en mente.