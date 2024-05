¡Una ternura! Jesús Barco hace polémico reto con hija de Samahara: "Di todas las lisuras"

Jesús Barco protagonizó portadas pero esta vez no por algún escándalo sino porque demostró su lado paternal al lado de la hija de Samahara Lobatón a quien la hizo protagonista de un famoso reto.

La primera en comentar la tierna reacción de la pequeña fue Samahara quien reposteó en sus redes el reto resaltando la inocencia de su engreída.

Presume a su hija en redes

Samahara Lobatón compartió un tierno video de su hija en donde sus hermanas y Jesús Barco, pareja de su madre Melissa Klug, probaron la inocencia de la hija de Samahara.

El reto consistía en dejar a la pequeña sola por unos minutos en ese tiempo tenía la libertad de decir todo tipo de lisuras y una vez que termine avisaría a sus tías que ya dijo todo lo que tenía que decir.

"Escúchame voy a cerrar la puerta, nos vamos a ir todos y tu a la cámara vas a decir todas las lisuras y todas las malas palabras que tu quieras decir", dijo el jugador a la pequeña XIanna.

Grande fue la sorpresa de la familia cuando la menor solo atinó a decir 'poco floro' siendo esta la única 'mala palabra' que diría a pesar de haber estado sola unos minutos.

De inmediato esta inocencia de la pequeña Xianna fue compartido por Samahara presumiendo a su hija quien a pesar de haber tenido la oportunidad no dijo nada más.

"Mi reina es la más educada, para que se rían un rato. Estoy orgullosa de la niña que eres. Te amo tu inocencia es increíble", dijo la influencer conmovida por la reacción de su hija mayor.

Cae resaltar que Samahara Lobatón ya se encuentra en el Perú luego de haber estado un par de semanas en Estados Unidos donde tuvo la oportunidad de llevar a su hija con su padre Youna y lograran compartir una semana.

La influencer viene llevando su segundo embarazo alejada de los escándalos y ha rechazado brindar alguna entrevista a medios de comunicación por su tranquilidad, la de sus hijos y la de su familia.

Youna sorprende cantando en el escenario tema de Bryan Torres: "Mis oídos sangran"

La página de entretenimiento de Instarandula compartió en sus redes un corto video de Youna cantando en el escenario, talento que al parecer el barbero tenía escondido ya que en el pasado cuando mantenía una relación con Samahara Lobatón nunca se supo que supiera cantar.

Sin embargo, solo se trataría de un hobbie ya que diversos usuarios lo criticaron por la falta de técnica vocal en especial el líder de Instarandula, el conocido Samuel Suárez quien no dudó en vacilarse con la presentación de Youna.

"Oye que horrible canta el Youna el gato que aúlla en la esquina canta mejor a las 4am jajaja horrible, horrible escuchen atentamente su voz, la Samahara quiere volverlos músicos a todos jaja", dijo Samu fiel a su estilo.

Asimismo, Samuel le aconsejó que no pruebe suerte en rubros que no le corresponde porque solo da vergüenza y deja mucho que desear pues el barbero no tendría el talento para la música.

Como se sabe hace algunas semanas atrás Youna se mostró feliz en redes sociales tras reencontrarse con su hija después de no verla durante 1 año, con los sentimientos a flor de piel el barbero recibió comentarios positivos por nunca desligarse de su engreída.