Usuarios apoyan a Yahaira Plasencia y le dan con todo a Magaly: "Te volviste petulante, ojalá gane la Yaha"

En los últimos días se viene enfrentando un lio legal de Yahaira Plasencia contra las declaraciones y críticas de la conductora de TV, Magaly Medina. La periodista afirmó que no se va retractar ante la carta notarial y muchos usuarios en las redes sociales han salido a mostrar el apoyo a la cantante de salsa.

En su último programa, Magaly Medina estuvo con su abogado Benji Espinoza donde estuvieron leyendo cada parte de la carta notarial enviada por Yahaira Plasencia. Recordemos que el último lunes 25 de noviembre, la cantante decidió actuar ante los constantes ataques que recibe de parte de la conductora de TV.

La periodista y su abogado afirmaron que está en su derecho a la libertar de expresión y la crítica hacía la cantante de salsa por se figura pública, y que debería tener cierto umbral de tolerancia porque 'la fama es así'. Incluso, afirmaron que las expresiones que utilizó Magaly fueron sacadas de contexto y supuestamente no procedería a una retractación.

Desde que Yahaira Plasencia envió la carta notarial a la conductora de tv, muchos usuarios expresaron su apoyo a la cantante de salsa porque creen que Magaly, habría pasado un límite. Por ello, el público quedó a la expectativa de la disculpas públicas de la periodista, pero nunca llegó.

A través de los comentarios en el canal de Magaly TV La Firme, muchos usuarios han comentado sobre la conductora de TV. Varias personas han salido para apoyar a Yahaira, ante las continuas críticas y por ello, esperan que la cantante de salsa gane este conflicto legal.

"Antes era fans de Magaly tv, pero ahora te volviste muy petulante, dueña de la verdad, y atrevida, por eso muchos ya no toleramos tu comportamiento", "Esta señora siempre se ha librado, ella siempre se a dirigido muy mal contra Yahaira. Eso no es periodismo", "Ahora quiere arreglarla, ojalá la Yaha gane su demanda", "Puede disculparte, pero no, soberbia", "Magaly no seas caradura", "Ahora arrugas Maga, apechuga tus errores, ya es hora de que pagues por tus faltas", fueron algunos de los comentarios.