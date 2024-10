Valeria Flórez 'vacila' a Luciana Fuster tras entregar la corona: "También lloro si vuelvo a mi realidad"

La exMiss Grand International, Luciana Fuster, vivió un momento emotivo durante la final del concurso de belleza. Su llanto al entregar la corona fue noticia en el país, y en el programa "Un día en el mall", la conductora Valeria Flórez comentó el tema de forma irónica.

En ese sentido, su comentario no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales, quienes rápidamente reaccionaron a dicho momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Valeria Flórez ironiza el llanto de Luciana Fuster

Valeria Flórez, conductora del programa 'Un día en el mall', compartió su opinión sobre el llanto de Luciana Fuster durante la ceremonia final del certamen Miss Grand International. Flórez, quien también ha participado en concursos de belleza, intentó interpretar la intensa emoción de Fuster, expareja de Patricio Parodi.

Durante su explicación en pantalla, Valeria Flórez hizo un comentario sobre el momento en que Fuster, al ceder la corona a su sucesora de la India, la nueva Miss Grand International 2024, rompió en llanto.

"Yo también estaría llorando si tuviera que regresar a mi realidad", sentenció con una risa de por medio.

No obstante, minutos después, Valeria Flórez, conductora de 'Un día en el mall', intentó aclarar su comentario para dejar en claro que no tiene nada en contra de la modelo peruana y ex Miss Grand International, Luciana Fuster.

"La vida que estaba viviendo, te vas a Vietnam, te maquillan por aquí, te ponen los mejores vestidos y te dejan como toda una reina, cualquiera soñaría con lograr eso, sumado al orgullo que le da a su país. Debe ser una experiencia súper bonita, yo también lloraría".

Luciana Fuster se quiebra tras entregar la corona del Miss Grand International

El 25 de octubre, con paso firme y pausado, Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, se acercó al micrófono e intentó calmarse y respirar mientras, en un fluido inglés, se despedía de su corona. La peruana no pudo contener las lágrimas ante la emoción del momento.

"Mamá, eres mi mayor motivación en la vida y si yo estoy aquí parada en este escenario tan grande frente al mundo entero es gracias a ti. Te debo todo y espero algún día ser la mitad de lo buena mujer que has sido tú", menciona Luciana Fuster sin poder controlar sus lágrimas y con la voz quebrada ante una multitud de personas.

En ese sentido, Luciana Fuster se despidió de la corona del Miss Grand International y dio paso a su sucesora en el certamen de belleza.