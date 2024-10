Valery Revello anuncia que está embarazada de su novio Tomás Tudela: "Nuestra familia crece"

Valery Revello ha causado revuelo en las redes sociales al anunciar que está embarazada por segunda vez, ahora junto a su novio, Tomás Tudela. La modelo hizo el anuncio oficial a través de su cuenta, donde ha recibido felicitaciones de varias de sus amistades.

La modelo, quien es expareja de Sergio Peña, reveló que se encuentra en la dulce espera con un tierno video en el que aparece junto a su primogénita y su novio, Tomás, quien es empresario y deportista de alto nivel dedicado al surf. "Si así ya éramos felices, imagínate contigo... no podemos con tanto, nos explota el amor por ti", escribió.

El surfista no se quedó atrás y respondió a la publicación con un tierno mensaje: "Las amo con toda mi vida, gracias por regalarme lo más lindo del mundo. Te amo, mi amor, ahora seremos 4".

Horas más tarde, Valery volvió a compartir una sesión de fotos junto a su pequeña y a Tomás. En la descripción escribió un largo texto expresando sus más puros sentimientos por el padre de su hijo en camino.

"Tomás, eres un compañero de vida extraordinario, no sabes lo feliz que soy contigo. Me cuidas, me respetas y me amas con todas tus fuerzas. Pero sobre todo, te preocupas porque estemos bien. Eres el chico de mi vida y no pude encontrar mejor compañero que tú. Cualquiera estaría agradecida de tenerte; tu educación tan impecable me hipnotiza", recalcó.