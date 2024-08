Vanessa López 'pasada de copas' en la calle pregunta a serenazgo: "¿Le gusta que le laman el c..." (VIDEO)

Vanessa López ha sido protagonista de un nuevo escándalo. Este fin de semana, fue captada en un estado muy inconveniente, echada en la calle y lanzando comentarios subidos de tono a un sereno que se acercó a su grupo. Todo esto fue transmitido en el programa de espectáculos "Amor y Fuego", dejando al público boquiabierto.

La modelo Vanessa López fue vista en una situación bochornosa el fin de semana. Según imágenes presentadas por el programa "Amor y Fuego", Vanessa estaba en aparente estado de ebriedad en plena vía pública.

Según el informe del programa de espectáculos, Vanessa López había estado de fiesta con unos amigos en una discoteca. La noche se alargó y terminó en una zona residencial de Surco. En las imágenes se puede ver a Vanessa visiblemente pasada de copas, recostada en la vereda y gritando cosas que mejor hubiera guardado para sí misma.

El escándalo llamó la atención de un sereno que se acercó para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando Vanessa, sin ningún reparo, hizo una revelación y le lanzó una pregunta bastante incómoda.

"A todos los que me he comido les gusta que les laman el c... ¿Señor, a usted le gusta que le laman el c...?", exclamó Vanessa López.