Verónica Linares 'parcha' EN VIVO a Edson Dávila tras 'polémico comentario': "Opinión machista"

Los conductores de 'América Noticias', Verónica Linares y Federico Salazar, visitaron el set de 'América Hoy' para celebrar el quinto aniversario del programa y participar en algunos juegos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Edson Dávila hiciera un comentario polémico dirigido a la periodista del canal 4.

En ese sentido, Verónica Linares no pasó por alto el comentario del popular Giselo y decidió cuadrarlo en pleno programa en vivo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la dinámica "¿De acuerdo o desacuerdo?", Linares y Salazar contestaron varias preguntas sobre lo que hace que una relación sentimental perdure. En una de las preguntas, ambos dieron la misma respuesta, lo que llevó a Giselo a pedirle rápidamente a Verónica que no copiara las respuestas de su compañero.

"Un ratito, silencio todos. Verónica, veo que te estás copiando de las respuestas de Federico", dijo el conductor Edson Dávila en el magazine matutino causando las risas de sus compañeras. No obstante, fue Verónica Linares quien inmediatamente le respondió al popular Giselo. "Es una opinión machista la tuya, ¿Por qué crees que me copio de él? ¿Por qué él no se copia de mí?", dijo la periodista.