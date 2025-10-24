Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se fueron de viaje: ¿Se viene la pedida de mano?

¡El amor está en el aire! Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro decidieron dejar Lima por unos días y disfrutar de unas románticas vacaciones en el extranjero. Su viaje ha desatado fuertes rumores de que podría tratarse del escenario perfecto para una pedida de mano.

¿Jefferson Farfán pedirá la mano a Xiomy Kanashiro en viaje?

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro encendieron las redes tras compartir imágenes de su nuevo viaje al extranjero. El exfutbolista y la bailarina se fueron al extranjero y estarían viviendo días de puro romance. Su escapada ha despertado rumores de una posible pedida de mano. Y no es para menos, ya que hace poco la pareja celebró su octavo aniversario de relación luciendo unos anillos de promesa.

Farfán cambia la juerga por el amor. Faltan pocos días para que Jefferson Farfán cumpla 41 años, y este año decidió celebrar de una forma muy diferente. En lugar de las tremendas fiestas con música y amigos, el exjugador de la selección peruana prefirió una escapada más íntima y tranquila.

"Nos fuimos", escribió la "Foquita" en sus historias de Instagram, junto a emojis de avioncito, copas de champán y fiesta.

En la imagen se apreciaba su ticket de vuelo con destino a Panamá, aunque no se descarta que haya continuado hacia otro país más exótico. Cabe señalar que ambos han colocado historias con ubicación en Miami.

Pero no viajó solo. A su lado estaba Xiomy Kanashiro, quien luce más feliz que nunca y no deja de mostrar su anillo. En una entrevista pasada con "América Hoy", Xiomy contó que su relación con Jefferson está en una etapa muy bonita y estable.

"Ese ya lo habían visto, ya chicos. Bueno, tú no sabes lo detallista que soy yo porque no mostramos todo, pero no, sí, felices y contentos nosotros viviendo nuestra relación, ese amor bonito que tenemos con la familia, con las amistades", expresó la bailarina con una sonrisa que lo dijo todo.

¿Habrá propuesta matrimonial?

La pareja ha sabido mantener un perfil más bajo en los últimos meses, pero cada vez que aparecen juntos se roban toda la atención. Los rumores de compromiso han tomado fuerza recientemente y se han intensificado con este viaje. Sus seguidores no paran de especular si esta escapada romántica podría convertirse en el inicio de una nueva etapa.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, se les ve más enamorados que nunca. Jefferson Farfán, por su parte, muestra un lado más romántico y familiar, algo que sus fans celebran.

En conclusión, Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro viven un momento pleno y alejado de los escándalos. Su viaje al extranjero ha despertado ilusión entre sus seguidores, que sueñan con verlos dar el siguiente paso en su historia de amor. Aunque por ahora solo disfrutan de unas románticas vacaciones, las señales de compromiso parecen cada vez más claras.