¿Yaco Eskenazi es 'pisado'? Natalie Vértiz y él confesaron los retos de su matrimonio

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. En una reciente entrevista en el podcast "Amor y Desmadre", conducido por Ignacio Baladán y Natalia Segura, ambos sorprendieron al compartir detalles íntimos de su relación.

Entre risas y momentos serios, los esposos hablaron sobre los retos de su matrimonio, los cambios después de la llegada de sus hijos, y cómo mantienen el amor y la comunicación en su vida diaria.

Una de las confesiones más impactantes de la entrevista vino de Yaco Eskenazi, quien, entre bromas, se refirió a su rol dentro de la relación con Natalie. Pero antes, ambos confesaron que ven a Ignacio Baladán como "el esclavo", por cómo trata y cuida a su pareja Natalie Segura.

"Me parece lindo que seas un esclavo. Esos son cosas que pasan en el noviazgo", dijo Natalie Vértiz. Tras ello Yaco Eskenazi no pudo evitar intervenir: "¿Qué me está cayendo a mí? Yo no fui tu esclavo, oye. (Se saltó ese paso) ¿Qué voy a ser? (¿Cómo me conquistaste entonces?) Siendo romántico, pero no esclavo", aseguró Yaco.