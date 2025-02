Yahaira afirma que su ex Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro hacen bonita pareja: "Que vivan su amor"

Desde hace meses, se corre el rumor de la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Incluso, se han visto en varias ocasiones juntos y hasta dándose un beso. En una entrevista, Yahaira fue consultada por la relación de su expareja y les envió los mejores deseos.

En el programa de 'Amor y Fuego', Yahaira Plasencia estuvo presentando su nueva producción musical, pero sus reporteros aprovecharon la oportunidad de preguntarle sobre la nueva relación de su ex Jefferson Farfán. Ante ello, la salsera expresó que ella sale sobrando y que dejen vivir su relación libremente.

"Seguramente, la verdad no recuerdo. Sé quién es claramente porque TikTok nos lo cuenta todo amiga, pero nada ¿Qué te puedo decir? Yo no tengo nada que ver ahí, o sea son dos personas. Que vivan su amor, que vivan su vida. Uno cuando encuentra el amor tiene que vivir, tiene que aprovecharlo. Yo le deseo todo lo mejor a ellos", expresó.

Luego, la cantante de salsa afirmó que sin duda el futbolista y la bailarina formarían una bella pareja juntos. Incluso, al ser consultada sobre la oficialización y que le hizo una fiesta de cumpleaños a Kanashiro en su búnker, se mantuvo al margen.

"¿Hacen bonita pareja no?", preguntó la reportera y Yahaira responde: "Por supuesto". Luego, la reportera agregó: "Mira que le hizo la fiesta en el búnker, ni a ti" y la salsera dijo: "No te voy a responder nada. No es mi vida, no me interesa (...) Por qué molestan con eso, déjenlos en paz que vivan su amor".