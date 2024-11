Yahaira cuenta sus problemas de salud en medio de lío legal con Magaly: "Tengo que seguir tratamientos"

La salsera Yahaira Plasencia compartió en sus redes el problema que estaría pasando en su salud y que se había ido a realizar varios exámenes médicos. Todo esto en medio del problema legal que es está realizando contra Magaly Medina y su programa de TV.

Por medio de sus redes sociales, Yahaira Plasencia contó a sus fans que estaría pasando por momentos muy complicados por su salud. A través de un video reveló que este lunes 25 de noviembre dedicó casi todo su día para realizarse exámenes médicos debido a unas dolencias y aconsejó que siempre deben realizarse chequeos seguidos.

"Les cuento que hoy ha sido un día dedicado a mí, que muchas veces se nos olvida cuidarnos nosotros y hacernos nuestros chequeos. Sin salud no podemos hacer nada (...) He sentido un poco de fastidio por ahí, por el vientre también, así que fui a hacerme unos chequeos y gracias a Dios todo bien, pero igual no se olviden ustedes hacerse sus chequeos, sobre todo las mujeres", expresó.