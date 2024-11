Magaly Medina le sugiere a Ale Venturo dejar al 'Gato' Cuba: "Mana, date cuenta, ahí no es"

Magaly Medina ha sorprendido a su audiencia al dar un fuerte consejo a Ale Venturo: ¡terminar su relación con Rodrigo Cuba! Este mensaje llegó después de que Venturo expusiera sus problemas de pareja en un video que se volvió viral.

La famosa presentadora Magaly Medina ha lanzado un fuerte mensaje a Ale Venturo en su programa "Magaly TV La Firme". Después de que la empresaria expusiera sus problemas de pareja con Rodrigo Cuba, conocido como el 'Gato' Cuba, la periodista no dudó en aconsejarle que termine su relación.

"Mana, date cuenta, ahí no es", fue una de las contundentes frases que utilizó Magaly para dirigirse a Ale Venturo.

La decepción de Ale Venturo. En el video que se volvió viral, Ale Venturo expresó su frustración con Rodrigo Cuba, señalando que él es muy frío con ella.

Magaly, al ver el clip, cuestionó a la empresaria: "¿Qué haces con el 'Gato' Cuba? Si él no es el tipo de hombre al que aspirabas, que tú querías, que tú soñabas". Con estas palabras, Magaly dejó claro que la relación no parece ser lo que Venturo realmente desea.

La presentadora no se detuvo ahí y le aconsejó de forma directa: "Descubriste que ese hombre contigo es frío, nada romántico, no es el proveedor que soñabas. ¿Qué hacen en la relación?" . Este tipo de comentarios provocaron que muchos se cuestionaran si la pareja realmente tiene un futuro juntos.

El contexto de su relación. Magaly Medina también recordó cómo comenzó el romance entre Ale y Rodrigo.

"Esta relación empezó cuando él estaba decepcionado y triste por su separación de Melissa Paredes. Le pusieron los cachos de manera pública, y no tuvo tiempo para sanar" , comentó. La presentadora sugirió que su relación podría haber sido un "clavo" para salir del dolor, pero esto no es una base sólida para un nuevo amor.

Además, Magaly enfatizó la importancia de cerrar ciclos y sanar antes de comenzar una nueva relación.

"Todos necesitamos ese espacio para entender qué es lo que realmente queremos. Si alguien no es la persona con la que sueñas compartir tu vida, no vale la pena insistir solo por no estar sola", reflexionó la periodista, aconsejando a Ale que piense en su bienestar.