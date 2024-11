Ex de Micheille Soifer hace fuerte declaración sobre cantante: "Cualquiera que le caliente el oído, ella desliza"

Kevin Blow no se guarda nada y ha salido a hablar sobre su ex, Micheille Soifer, tras enterarse de su nueva relación con el cubano Gleyson Reñé. El exnovio de la cantante no ha perdido la oportunidad de expresar su malestar y dudas sobre la fidelidad de Micheille.

Kevin Blow arremete contra Micheille Soifer

El exnovio de Micheille Soifer, Kevin Blow, no se ha quedado callado y ha hecho fuertes declaraciones sobre su ex, ahora que ella está saliendo con Gleyson Reñé. Kevin ha arremetido contra Micheille, lo que dejaría entrever que todavía estaría dolido por su ruptura.

Kevin y Micheille tuvieron una relación que terminó mal, e incluso hubo una denuncia por agresión por parte de la cantante hacia el dominicano. Ahora que Micheille ha comenzado un nuevo romance, Kevin ha decidido hablar y expresar sus preocupaciones sobre su exnovia.

"Tendríamos que preguntarle al nuevo cubano si su acercamiento a Micheille es por interés", dijo Kevin, insinuando que Gleyson podría estar utilizando a Micheille para ganar fama.

Kevin no se detuvo ahí y continuó con sus críticas. "Si el tipo canta y quiere grabar con su novia, eso es su novio. Pero después, si mañana tiene un poco de fama, le saca la vuelta y le dirá: 'viste, otra vez te pasa lo mismo'", advirtió. Para Kevin, parece que Gleyson tiene más interés en el estrellato que en una relación auténtica.

Además, el exnovio de Micheille desnudó la personalidad de la cantante. Según él, Micheille tiene un problema de fidelidad. Reveló que cualquier persona que le "caliente el oído" a Micheille tiene la oportunidad de hacerla infiel. Cabe señalar que Blow hace años comentó que él fue el amante de Soifer cuando ella estaba con Erick Sabater.

"Micheille tiene un problema de fidelidad. Siempre han querido adjuntarse a las parejas (los problemas de fidelidad). Yo te reconozco que cuando descubrí que Micheille estaba saliendo con un bailarín del canal, ella no tenía la necesidad de salir con nadie. Lo que sí ella acostumbra hacer es que no importa si su relación está estable. Cualquiera que le caliente el oído, ella desliza", comentó Kevin, enfatizando que ella no necesita buscar validación en otros.

La nueva etapa de Micheille

Mientras tanto, Micheille Soifer ha estado en el centro de atención no solo por sus relaciones, sino también por sus planes de mudarse a Estados Unidos.

La cantante, conocida por su participación en "Esto es Guerra", dijo: "Cabe la posibilidad de que me vaya a vivir a Estados Unidos porque toda mi familia está allá". Esto indica que Micheille busca un nuevo comienzo en un lugar donde pueda cumplir sus sueños y formar una familia.

Sin embargo, su vida amorosa sigue siendo objeto de críticas. La periodista Magaly Medina ha cuestionado su elección de pareja.

"Siempre se consigue a todos aquellos que la han usado como un trampolín para darse a conocer", afirmó Magaly, sugiriendo que Micheille debería buscar un hombre que realmente esté a su altura y no dependa de su fama.

Recientemente, durante un episodio de "Esto es Guerra", Gleyson sorprendió a Micheille con un beso en una competencia. Este gesto dejó a todos los presentes sorprendidos y a Micheille riendo.

Sin embargo, las palabras de Kevin Blow y las críticas de la prensa no dejan de resonar en el ambiente. La cantante se encuentra en un momento de cambio, enfrentando tanto el amor como las opiniones externas. Con la sombra de su pasado y las dudas sobre su nueva relación, Micheille debe navegar por un camino complicado.

Kevin Blow ha dejado claro que su opinión sobre Micheille Soifer sigue siendo fuerte, al asegurar que la cantante tiene problemas de fidelidad. Mientras tanto, Micheille intenta enfocarse en su presente y en sus proyectos futuros, pero siempre con un ojo en las críticas que la rodean.