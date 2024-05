Yahaira Plasencia agradecida por los bellos regalos de sus fans: "Siempre están apoyándome en mis locuras"

Yahaira Plasencia es una querida artista de la salsa peruana que viene conquistando la música a nivel internacional. Por medio de sus redes sociales, la cantante envió un bello mensaje a todos sus seguidores por los regalos que recibió y por su incondicional apoyo a cada uno de sus proyectos.

¡Muy feliz por el apoyo de sus fans!

La cantante Yahaira Plasencia se ha ganado el cariño de sus fanáticos por su talento musical y forma única de ser con ellos. A parte de la música, la artista viene aceptando nuevos retos en su carrera y cuenta con el incondicional apoyo de sus seguidores. Hace un par de días, 'La Patrona' estrenó su nuevo podcast llamado 'Hablando con la Yaha', que fue todo un éxito.

Tras este lanzamiento, sus seguidores le enviaron bellos obsequios por el exitoso estreno: "Quiero aprovechar este momento porque siempre voy a tener tiempo para ellas, para mi club de fans. Llegando a mi casa siempre me sorprenden, gracias. 'Felicidades por tu primer programa, todos los éxitos del mundo'. No hay como no amarlos a estos chicos. Miren esta hermosura (muestra el primer regalo) 'Hablando con la Yaha', que lindo de verdad. miren. Gracias mis chicos".

Luego, pasó abrir una segunda caja de color gris que le enviaron sus fans. "Oww que bonito, miren eso, tiene un cajoncito aquí con una pulserita. Díganme que no es hermoso. Gracias mis chicos por todo el apoyo que siempre me brindan, por siempre estar ahí conmigo apoyándome en todas mis locuras y aventuras. De verdad, gracias, los amo muchísimo", dijo finalmente Yahaira Plasencia muy emocionada por lo detalles de sus fans.

Yahaira Plasencia y los regalos de sus fans

¡Un nuevo reto!

Yahaira Plasencia anunció que el lanzamiento de su nuevo podcast 'Hablando con Yaha', donde tendrá muchos invitados de la música y la farándula. Por medio de sus redes sociales anunció que uno de sus invitados será el productor internacional Sergio George y algunos amigos de la música cercanos.

Los seguidores se encuentran muy emocionados por esta nueva etapa de la cantante. Además, aseguran que será todo un éxito porque la artista tiene el potencial para divertir, entretener e informar, tal como lo realiza en su programa de televisión 'Al Sexto Día' que se lanza los fines de semana.

Hace algunas semanas, los Premios Heat 2024 anunció los nuevos nominados en este año. Para la sorpresa de muchos, el club de fans de Yahaira Plasencia fue nominado en la categoría 'Fandom del Año'. Los seguidores de la cantante competirán con otros clubs de artistas internacionales como Karol G, Camilo, Wendy Guevara, Feid y muchos más. La cantante se sintió orgullosa de ellos e invitó a todos a apoyar para que gane sus 'Yahalovers'.