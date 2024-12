Yahaira Plasencia se confiesa tras lanzar canción junto a Papillón: "Me encanta la cumbia"

Yahaira Plasencia se mostró muy emocionada de haber incursionado en la cumbia junto a Papillón con su nuevo tema "Soltera". Además, anunció que su disco musical tiene muchos ritmos y que ha disfrutado mucho de esta nueva colaboración musical.

América Hoy elaboró una nota periodística sobre la incursión de Yahaira en la cumbia y la denominaron la "Patrona de la cumbia". Además, declaró para el programa, dejando en claro que está muy feliz por la nueva versión de ese tema.

"A mí me encanta la cumbia, me gusta mucho la cumbia y creo que a la gente también porque me lo estaban pidiendo hace tiempo", dijo Yahaira en un inicio, además de descartar pasarse completamente a la cumbia.