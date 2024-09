Yahaira Plasencia enfocada en dirigir su nuevo proyecto musical: "Un tema para las mujeres empoderadas"

Yahaira Plasencia es una reconocida cantante de la salsa peruana que ha cautivado al público con sus temas y viene luchando para su internacionalización. Aunque estuvo trabajando con Sergio George, la salsera comunicó que ahora viene dirigiendo su próximo proyecto musical.

La cantante Yahaira Plasencia cuenta con una carrera musical de ocho años como solista. Desde que salió de Son Tentación ha venido sacando muchos éxitos y la fama le llegó con fuerza cuando estuvo en una relación sentimental con Jefferson Farfán, tiempo después terminaron, pero siempre han sido vinculados. Incluso en los últimos días, se han visto vinculados nuevamente, pero la cantante ha hecho caso omiso.

En una entrevista para el programa de América Hoy, la 'Patrona' estuvo comentando que se encuentra enfocada en sus propios proyectos musicales. Incluso, agregó que ella se encuentra dirigiendo su nuevo tema y videoclip que se estaría lanzando en el mes de setiembre. En esta producción no estaría Sergio George, pero si está asesorando a la peruana.

"Proyectada mucho en mis cosas, de verdad. Voy a lanzar música este mes y estoy bien proyectada en eso. Es un proyecto mío y de alguna u otra manera me han preguntado si Sergio está o no está... en este proyecto, no, pero si me está asesorando. Yo lo estoy dirigiendo completamente con mi equipo y estoy feliz. A parte es una canción para las mujeres empoderadas de hoy en día que les va encantar", dijo.