¡Siguen ayudando! Orquesta Candela sorprendió nuevamente al apoyar a una abuelita

La cumbia peruana es uno de los géneros más pedidos en el Perú, donde Orquesta Candela se ha posicionado entre los favoritos. Además de contar con muchos éxitos, el grupo de cumbia ha demostrado tener un gran corazón al ayudar a una abuelita en las calles de Lima.

¡Ayudan a una abuelita!

Orquesta Candela se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia con mayores éxitos y uno de los más queridos por el público. No solo han conquistado a los fanáticos con sus canciones, sino gracias a la humildad de sus integrantes y líderes. Por medio de sus redes sociales, compartieron un video donde muestran cómo fueron ayudar a una abuelita en Lima.

"La abuelita Teodora contaba muchas experiencias que le tocó vivir en esta vida, falleció su hermana y ahora, tiene a sus perritos que no los puede mantener. Una abuelita muy dulce y con mucho ángel. Es necesario que más gente se una para así poder ayudar a más personas. Puedes traerle comida para perros, ropita, ella va aceptarlo con mucho cariño porque es una abuelita muy tierna y tiene mucho cariño por dar", expresó Víctor Yaipén Jr. en el video.

La abuelita también expresó su agradecimiento en el video, tras recibir la ayuda de los integrantes de Orquesta Candela y de las personas que cruzaron por Jirón de la Unión. Al final, un grupo de personas felicitaron a los jóvenes cantantes y músicas por su gran corazón para ayudar a quienes más lo necesitan.

Esta no es la primera vez que los integrantes de Orquesta Candela salen a las calles para ayudar a personas que lo necesitan. En las otras dos veces que cantaron para recolectar dinero apoyaron a un abuelito en el Centro de Lima y una familia con un bebé pequeño en Gamarra.

Más de Orquesta Candela

La agrupación de Orquesta Candela es una de los grupos más importantes de la cumbia peruana. Donald, Víctor Jr. y Billy son los hijos del gran Víctor Yaipén, fundador del grupo que ha guiado durante todos estos años. Entre sus canciones más exitosas están: 'Me Vas a Extrañar', 'No Te Vayas', 'Tú Falta de Querer', 'Como Me Duele', 'El Pájaro Amarillo', entre otros más.

Hace poco, lanzaron el nuevo tema "Niña chay" en versión cumbia. La canción fue interpretada por Billy Yaipén de la mano con William Luna, compositor del famoso sencillo. Esta nueva versión se ha convertido en la favorita del público, además la reconocida actriz Merly Moreno es protagonista de la historia.

La agrupación de Orquesta Candela viene avanzando con mucha fuerza, creando nuevos proyectos musicales y muchas sorpresas para sus fanáticos. Además, anunciaron que ellos seguirán apoyando a muchas personas que los necesitan.