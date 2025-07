Yahaira Plasencia explicó indirectas a Jefferson Farfán en su tema 'El ex Machito': "No es algo íntimo"

Yahaira Plasencia reapareció en la televisión nacional como invitada del programa "El Reventonazo de la Chola", donde habló abiertamente sobre el furor que ha causado su más reciente sencillo, "El ex Machito". Esta canción no solo se ha vuelto viral por su pegajoso ritmo, sino también por las indirectas que muchos asocian a su expareja Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia aclara letra sobre su canción 'El ex machito'

Durante la entrevista, la salsera explicó que algunas frases de la canción fueron malinterpretadas, especialmente el verso "Desde aquí se te ve chiquito", lo que desató un sinfín de comentarios en redes sociales. Yahaira fue enfática al aclarar:

"Yo dije claramente que no tiene nada que ver con un tema íntimo. Ya lo aclaré varias veces, pero igual la prensa yo sé que obviamente vende. Yo dije claramente que no tiene nada que ver con un tema íntimo. Eso es de muy mal gusto y yo jamás hablaría de eso", sostuvo.

La salsera resaltó que la canción no busca generar escándalo, sino expresar emociones desde una perspectiva femenina. Además, aseguró que no busca generar escándalo con su música, aunque entiende que algunas letras pueden prestarse para especulaciones.

"No hay que tomarse todo de forma literal. Es música y también parte de una propuesta artística", comentó ante las cámaras.

Yahaira aclara la letra de su tema 'El ex machito' pic.twitter.com/Yg6opqAmd5 — VAMN (@VictorAlfr33625) July 13, 2025

Yahaira afirma que tema fue respuesta directa a Farfán

Durante la entrevista, Yahaira también confirmó que 'El ex Machito' fue una respuesta directa a la canción 'Amá Charo', interpretada por Jefferson Farfán junto a la orquesta La Timba Caliente. En dicho tema, el exfutbolista habría lanzado indirectas hacia ella. La cantante expresó que el mensaje de esa canción no le pareció apropiado.

"No me sentí aludida ni identificada. La letra me pareció bastante machista, dice cosas como 'te apagué el wifi, te quité la luz', como si sin él yo no fuera nada. Eso no lo puedo dejar pasar", comentó. Yahaira explicó que esa fue la razón que la motivó a lanzar su propia canción en tono de réplica. "Yo dije: 'Si van a jugar ese tipo de juego, yo también voy a entrar'", sostuvo.

Además, en la entrevista con La Chola Chabuca, sobre un posible contacto posterior con Farfán, como se insinúa en la canción del futbolista, Yahaira fue tajante. "No, nunca", afirmó. Para ella, todo esto forma parte de una estrategia artística:

"Es un juego de estrategia de marketing", dijo con seguridad.

Con estas declaraciones, Yahaira Plasencia busca zanjar la polémica en torno a su canción El ex Machito, dejando claro que no pretende atacar ni exponer a su expareja desde un plano personal. La cantante reafirmó que su música es una forma de expresión frente a ciertas actitudes que no comparte