Yahaira Plasencia presenta "Las mujeres también se equivocan" en El Súper Show y alista viaje a Argentina

¡La 'Patrona' no para! Yahaira Plasencia visitó este miércoles 16 de abril el programa "El Súper Show" de Radio Karibeña para presentar oficialmente su nuevo sencillo "Las mujeres también se equivocan", una poderosa canción al ritmo de ranchera pop regional en colaboración con la cantante argentina Ángela Leiva.

Durante la entrevista con ChiquiWilo, Yahaira reveló que este tema representa algo muy especial para ella y que desde el inicio buscaba trabajar con una artista internacional.

"Esta canción yo la estaba buscando con una artista de afuera, porque es un género que en Perú no se escucha tanto, la verdad. Tiene un público pequeño, pero no se escucha tanto, es la realidad. Pero engancha, tiene una letra desgarradora, una letra que a nosotras las mujeres nos gusta", expresó la cantante.

Yahaira también contó cómo se dio esta colaboración con la reconocida artista argentina Ángela Leiva. La artista señaló que buscó que sea con una intérprete del extranjero por el género del sencillo.

"Elegí a Ángela. Ángela me respondió el mensaje que le envié porque yo quería hacerlo con alguien de afuera. Entonces gracias a Dios se dio este featuring con Ángela. Y la verdad que estoy muy contenta, porque el resultado ha sido muy bueno, muy bonito. Seguimos en tendencia. Pasamos los 250 mil views. Estoy feliz, la verdad. Es un buen resultado con la canción" , agregó muy emocionada.

Pero eso no es todo. La artista adelantó que se prepara para viajar a Argentina en los próximos días, donde continuará con la promoción de este nuevo éxito junto a su colega Ángela Leiva.

"Me hiciste acordar, sí. Me voy la primera semana de mayo, porque el 23 de abril es mi cumpleaños. Espero mi regalo. Soy Tauro. Tengo un carácter fuerte", dijo entre risas la intérprete de "Y le dije no".