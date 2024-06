Yahaira Plasencia presenta a Laura Spoya como nueva conductora de 'Al sexto día': "Te deseo todo lo mejor"

Tal como se había anticipado durante la semana pasada, Yahaira Plasencia se despidió de la conducción de Al Sexto Día para enfocarse en su carrera musical entre Lima y Miami. Sin embargo, antes de su partida, la conocida 'Reina del Totó' presentó a Laura Spoya como su reemplazo.

Recordemos que Yahaira Plasencia había 'desmentido' su salida del programa ante lo revelado por Magaly Medina. No obstante, parece que todo terminó siendo cierto, pues la salsera se despidió del programa con un emotivo mensaje. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yahaira Plasencia se despidió de 'Al sexto día'

Antes de concluir el programa del 1 de junio, Yahaira Plasencia dedicó un momento para explicar los motivos de su participación, pues ella dejó en claro que su presencia era temporal y limitada a la temporada de verano. De esta forma, se desligó de los rumores que indicaban que su salida se debía al bajo rating del programa.

"Hoy es mi último programa aquí en Al Sexto Día y estoy con sentimientos encontrados porque han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. A todos los chicos del equipo de producción los voy a llevar siempre en mi corazón", manifestó Yaharia Plasencia.

De igual forma, Yahaira Plasencia añadió que había firmado un acuerdo para la temporada estival y confirmó que viajará a Miami en los próximos días para seguir con su carrera, aunque no especificó que se establecerá permanentemente allí.

"Sí, soy nueva en la conducción, pero me he divertido un montón, estoy aprendiendo. Me despido con un nudo en el corazón. De verdad, gracias a todo el mundo por apoyarme porque sí, he recibido muchas críticas, pero siempre me he considerado una mujer fuerte, que siempre está con la cabeza en alto", manifestó la intérprete.

Presentó a Laura Spoya como nueva conductora

Antes de que Yahaira Plasencia dejara el escenario, presentó a Laura Spoya, quien aclaró que no era su "serrucho". Ante ello, le dio la bienvenida al espacio televisivo deseándole lo mejor. "Laura de verdad que te vaya todo super bien. Veánla sábado a sábado a Laura Spoya que es una grande también. Te deseo todo lo mejor en tu carrera", finalizó Yahaira Plasencia en su emotiva despedida.

Tras el reporte de Magaly Medina sobre la salida de Yahaira Plasencia de la conducción de 'Al Sexto Día' debido a la falta de apoyo del público, la cantante aclaró que fue su propia decisión retirarse. Afirmó que su contrato era de cuatro meses y que tiene planes de viajar a Estados Unidos para seguir impulsando su carrera musical.