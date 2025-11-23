Yarita Lizeth aclarará rumores sobre supuesto romance con Alejandro Páucar: ¿Qué dijo?

La cantante folclórica peruana Yarita Lizhet Yanarico se convirtió en noticia tras la ola de rumores sobre una posible relación con Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar y director de su agrupación, luego de su separación con el ciudadano europeo Patric Lunder. En medio de estos comentarios, Yarita decidió hablar con claridad durante su participación en el programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca.

Yarita aclara relación con Alejandro Páucar

Durante la entrevista, la artista fue consultada sobre su colaboración en el tema "Hola, ¿cómo estás?" junto a Alejandro Páucar. La cantante explicó que la grabación se realizó en la finca de su madrina Dina Páucar y que se trató de un proyecto especial que buscaba destacar la belleza de la canción.

"Es mi madrina y me conoce desde que era una adolescente. Hay química, ¿tú crees? Eso fue en la finca de mi madrina Dina Páucar, nos invitó porque queríamos hacer una bonita producción para una bonita canción", comentó Yarita.

Además, la joven folclorista recibió mensajes de apoyo y cariño de su familia y del propio Alejandro Páucar, quienes destacaron su esfuerzo y dedicación para superar obstáculos y consolidar su carrera artística.

"Lo que más me cautivó de Yarita ha sido su entrega y la lucha que ha tenido consigo misma para superarse. Ella viene de una familia muy humilde y sus ganas de salir adelante la han ayudado mucho a llegar a donde está. Te deseo todo lo mejor, sabes que te admiro y estamos contigo siempre", escribió Alejandro.

Yarita no quiso profundizar en los rumores amorosos y prefirió centrarse en su participación en los eventos de Dina Páucar y en la influencia positiva de su madrina en su carrera. Sobre Alejandro, dijo en tono de broma:

"Que lindo, él es lindo, bien tierno e inteligente. Que lindo poder acompañarla, siempre la admiré y la admiró. En realidad, te digo con todo el corazón, gracias a mi madrina Dina Páucar decidí luchar por mis sueños".

Más sobre Yarita Lizhet

Yarita Lizhet Yanarico Quispe, conocida como la "Chinita del amor", nació el 28 de noviembre de 1989 en Umuchi, Juliaca. Su talento la ha llevado a triunfar en diversos países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, y actualmente se encuentra de gira por Europa.

La artista ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a su perseverancia y el apoyo de su familia, en especial de su padre. Además de su carrera musical, Yarita es empresaria y administra varios negocios en Juliaca: un hotel de tres estrellas de nueve pisos, una discoteca de siete niveles y un restaurante de más de 400 metros cuadrados, todos operados con el respaldo de su familia.

Con su talento y su visión empresarial, Yarita continúa consolidándose como una de las artistas folclóricas más destacadas del Perú, combinando la música con la inspiración que recibió de figuras como Dina Páucar.

Yarita Lizhet continúa consolidando su carrera artística y empresarial mientras mantiene una relación de respeto con figuras del folclore como Dina Páucar y su familia. Aunque los rumores sobre Alejandro Páucar surgieron rápidamente, la cantante enfatizó que su colaboración musical se limitó a la canción.