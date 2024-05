Yarita Lizeth comparte una reflexión sobre su vida: "Hay días en los que necesito un abrazo largo"

Yarita Lizeth es una artista de la música andina que ha conquistado el corazón de sus seguidores con varias de sus canciones. Por medio de sus redes sociales, la joven sorprendió con reflexivo mensaje a sus seguidores sobre su vida en altas y bajas.

"La vida busca un equilibrio"

La cantante se ganó el cariño del público con sus canciones para quienes tienen el corazón roto. En muchas ocasiones, Yarita Lizeth ha pasado por muchas situaciones complicadas a lo largo de su carrera artísticas y vida personal. Es por ello, que decidió compartir un mensaje por redes sociales sobre las reflexiones que la ha llevado la vida.

"Hay días en los que soy súper intensa, y en los que todo me sale bien a la primera; hay días en los que me siento fuerte, valiente y poderosa. Otros días por el contrario, no me siento tan poderosa ni tan fuerte; algunos días solo quiero esconderme de todo y no ser valiente", comienza diciendo la cantante.

Luego, Yarita Lizeth comenta que hay momentos en que la pasa bien y otros no, pero es parte del equilibrio: "A veces siento que no puedo con todo, y a veces no logro todo lo que me propongo. Hay días en los que necesito un abrazo largo e ir más despacio. Aprendí que todo en la vida busca un equilibrio, por eso cuando llegan los días lentos los dejo pasar, porque sé que llegan cuando tengo que parar, hacer una pausa o respirar un poco para poder continuar".

Más de Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: 'Corta Venas', 'No Vas a Cambiar', 'Mis Cuernos', 'Solo Tú', 'Amor No Correspondido', 'Amigo', 'Nunca me Dejes Cholito', entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. En 2022, Yarita Lizeth se consolidó como una de las cantantes del folclor más importantes del sur del país. Actualmente, la cantante se encuentra casada con Patric Lundberg y se casó en Suecia el año pasado.

Entre su música, presentaciones y giras internacionales, Yarita Lizeth supo invertir sus ganancias en otros emprendimientos. La cantante es un próspera empresaria, recién casada, que sigue avanzando en su carrera musical y todos los aspectos de su vida.