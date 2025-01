Yiddá Eslava es acusada de NO CUMPLIR con publicidad para emprendedora que tiene a su hijo enfermo

Yiddá Eslava vuelve a estar en el ojo de la tormenta, y esta vez no es por sus peleas con Julián Zucchi, sino debido a que una emprendedora la acusó de no cumplir con la publicidad por canje que habían acordado desde hace varios meses. La negociante indicó que necesitaba la publicidad para vender sus productos, ya que su hijo está enfermo.

Karla Álvarez, una mujer emprendedora que tiene su negocio de postres llamado 'ChokoMarce', tuvo la necesidad de impulsar su negocio mediante influencers, ya que su hijo estaba delicado de salud y necesitaba costear sus tratamientos.

La emprendedora le escribió a varias creadoras de contenido, incluyendo a Yiddá Eslava, quien le respondió y aceptó trabajar con ella bajo la modalidad de canje. De esta forma, Karla le envió productos a Yiddá para que los promocione en sus historias, pero eso nunca pasó.

"El año pasado he pasado por problemas muy horribles por la salud de mi hijo, por eso me dediqué a emprender desde casa, porque tenía que estar con él 24/7. Salía a trabajar, vendía, y escribí a muchas personas para que me ayuden a publicitar mi marca", contó en un video de TikTok.