Yiddá Eslava minimiza pelea entre Julián Zucchi y Magaly Medina por su reporte: "Tengo cosas más importantes"

El escándalo que se armó luego de que Julián Zucchi saliera al frente a defender a su pareja Priscila Mateo quien decidió renunciar del programa de Magaly Medina aún no termina, pues ahora Yiddá Eslava fue consultada sobre la relación que lleva su expareja con la reportera y no dudó en responder sin filtro.

Como se sabe el argentino viene siendo cancelado en algunos programas de TV debido a que hasta el momento no oficializa como tal a su pareja Priscila Mateo.

Hace unos días Julián Zucchi recibió una ola de comentarios luego de que en una entrevista con la "Chola Chabuca" todavía no consideré su relación con Priscila Mateo un romance formal y oficial.

Es por ello que ha sido criticado por la "Urraca" considerando una falta de respeto que hasta el momento no sea capaz de ponerle un título a su relación con su ex reportera.

Sin embargo, el programa 'América Espectáculos' cuestionó a Yiddá Eslava sobre la polémica por la relación de su expareja con Priscila pero lejos de dar su postura prefirió no unirse al carga montón.

Cabe resaltar que Yiddá dejó entrever que a pesar de tener una relación cordial con el padre de sus hijos se mantiene distante de cualquier tipo de comunicación con el argentino y se estarían limitando a comunicarse por medio de sus abogados.

"Tampoco voy a decir que nos sentamos a tomar un café, que eso no es verdad. Me crean o no, no me siento a tomar un café con él, pero si tratamos de, a través de los abogados, llegar a un consenso y que vamos avanzando. Está buenísimo", acotó.