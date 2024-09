Magaly indignada con restablecimiento de condena por difamación a Lucho Cáceres: "Eso no es justicia"

¡La polémica no para! Magaly Medina ha mostrado su descontento tras enterarse de que el Poder Judicial restableció la sentencia por difamación agravada en su contra. La conductora se mostró indignada por la decisión que anula el habeas corpus que la protegía de cumplir con dos años de prisión suspendida y el pago de una multa de 70 mil soles.

Luego de conocer la resolución, la popular 'Urraca' no dudó en manifestar su molestia. En una entrevista, Magaly Medina calificó la decisión del Poder Judicial como injusta. Según explicó, el juicio se basó únicamente en las pruebas que presentó el actor Lucho Cáceres, sin que ella tuviera la oportunidad de defenderse como correspondía.

"Hasta ahora no se pudieron exhibir las pruebas que mi abogado peleó por presentar. En un juicio, el denunciado tiene derecho a una legítima defensa, y no se puede condenar solo tomando en cuenta la versión del acusador. Eso me parece inaudito", declaró Magaly para Infobae.