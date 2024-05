Yola Polastri vio el talento futbolístico de Paolo Guerrero cuando era niño: "Puede ser una estrella"

'América Hoy' transmitió un programa especial centrado en Yola Polastri y repasó la participación de diversas personalidades peruanas en el programa 'Hola Yola'. Entre los niños que se presentaron en el programa infantil se encontraba Paolo Guerrero, quien mostró su destreza con el balón.

La presentadora mencionó que el joven 'Depredador' tenía el potencial para convertirse en futbolista, ya que parecía tener un talento innato para el deporte. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Yola Polastri presentó a Paolo Guerrero

Durante la más reciente edición de América Hoy, se mostró un repaso de las diversas personalidades y figuras de la televisión que pasaron por el programa 'Hola Yola'. En ese sentido, los conductores del magazine se sorprendieron al notar que un joven Paolo Guerrero de apenas 10 años estaba demostrando sus dotes para el fútbol en dicho espacio televisivo.

Durante su presentación, la 'Chica de la tele' auguró un prometedor futuro para el capitán de la selección peruana: "Puede ser una gran estrella en unos años más, jugando con la camiseta de Perú", sostuvo segura de sí al evidenciar las jugadas del 'Depredador'.

En ese sentido, luego de que sea presentado, Paolo Guerrero no se amilanó y empezó a demostrar su dominio con el balón generando la admiración del público que estaba presente en el set de Yola Polastri. Años más tarde, Paolo Guerrero se convertiría en una pieza crucial para la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018.

Yola Polastri y su delicado estado de salud

La reconocida presentadora infantil, Yola Polastri, está lidiando con una seria situación de salud, como lo informó Magaly Medina en su programa del jueves por la noche. Según lo comunicado por la periodista, la artista sufrió un derrame cerebral hace cuatro días, lo que la llevó a ser hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital cercano.

Magaly TV La Firme informó que la recordada animadora infantil Yola Polastri sufrió un infarto cerebral y se encuentra en UCI de una clínica local desde hace tres días.

"Su estado es un poquito delicado, está en UCI, ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame, infarto cerebral, algo así, ahorita está en recuperación. Está sedada, está durmiendo. Hoy día en la mañana no ha despertado, se le ha subido un poco la presión. Tiene que esperar 4 días, 5 días para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados", informó su hermano, Augusto Polastri.

También señaló que el martes pasado, Yola Polastri sí recobró la conciencia, pero lamentablemente volvió a perderla, por lo que continúa siendo mantenida en aislamiento: "Ayer despertó, no sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del día más o menos. No se le puede ver, no hay comunicación, ni visitas, ni nada".