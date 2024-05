Auto aparece estacionado en sexto piso de edificio en construcción: "¿Cómo lo subieron?"

Un hecho insólito ha dejado perplejos a miles de peruanos y se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok. Un auto fue hallado estacionado en el sexto piso de un edificio en construcción, supuestamente ubicado en el distrito de Ollachea, en la provincia de Carabaya, Puno.

El misterio del auto en el sexto piso

Un insólito suceso ha dejado atónitos a miles de peruanos y se ha vuelto viral en las redes sociales, especialmente en TikTok. Un auto fue hallado estacionado en el sexto piso de un edificio en construcción, supuestamente en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en el departamento de Puno.

Las imágenes compartidas en las redes muestran un auto blanco, aparentemente intacto, en el sexto piso de un edificio aún en construcción. Los usuarios de TikTok rápidamente comenzaron a buscar explicaciones para entender cómo llegó el vehículo hasta esa altura sin causar daños ni poner en riesgo a los trabajadores.

Auto en sexto piso. (Foto: TikTok)

El video original, publicado en TikTok, ya cuenta con más de 300 mil visualizaciones y ha generado una gran cantidad de comentarios. Muchos se preguntan cómo pudo llegar el auto hasta allí, mientras otros lo toman con humor.

Reacciones en TikTok

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar y los comentarios fueron variados. Algunos de los comentarios más destacados incluyen: "Eso es maqueta", "Eso solo pasa en Ollachea", "¿Cómo llegó ahí?", "Buena idea para que no se lo roben", "Eso es Perú, otro nivel", "Casi me lo creo", "Ollachea pues, papi", "¿Cómo lo subieron?", "Ahí no se lo robarán", "Es un adorno", y "Mejor, peor que lo dejen afuera".

El curioso caso ha llevado a muchas teorías y especulaciones. Algunos creen que podría tratarse de un truco de magia o incluso una ilusión óptica. Otros sugieren que se pudo usar una grúa o una rampa improvisada para subir el auto. Sin embargo, la verdadera razón sigue siendo un misterio.

La publicación dejó en evidencia la creatividad y el ingenio de algunas personas para encontrar soluciones poco convencionales a problemas aparentemente simples. ¿Por qué conformarse con un estacionamiento tradicional cuando se puede tener uno en lo alto de un edificio en construcción?

El insólito suceso del auto estacionado en el sexto piso de un edificio en construcción ha dejado a todos perplejos y ha generado un sinfín de comentarios y teorías en las redes sociales. Mientras la verdadera explicación sigue siendo un misterio, lo cierto es que este curioso caso ha captado la atención de miles de personas.

El suceso ha mostrado una vez más la capacidad de las redes sociales para hacer virales las situaciones más inesperadas. Seguiremos atentos a las redes sociales para descubrir más detalles sobre este curioso caso. ¡Hasta la próxima!