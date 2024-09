¡Aterrador! Niño de 7 años murió tras ser atacado por sus dos perros de raza rottweiler

Una tragedia ocurrió en Pucallpa luego que un niño de apenas siete años fuera atacado ferozmente por dos perros de raza rottweiler que su familia criada en su casa. Según informaron las autoridades, el menor falleció luego de sufrir mordeduras en todo el cuerpo.

America Noticias reportó que el macabro hecho sucedió en la cuadra 9 del girón Unión, en la ciudad de Pucallpa. Fueron los vecinos, quienes armados por los gritos desgarradores, dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes se hicieron presentes hasta el lugar de los hechos y confirmaron que el menor había fallecido.

Asimismo, se informó que el padre de la víctima intentó ayudarlo por todos los medios, pero el menor había quedado gravemente herido por el ataque de los rottweiler. Hasta el lugar llegó no solo la PNP, si no también agentes de Criminalística para investigar cómo ocurrieron los hechos.

El cuerpo del menor fue retirado de su domicilio para las investigaciones correspondientes, mientras su padre fue trasladado a la comisaría del sector para esclarecer los hechos. Los vecinos pidieron que los perros rottweiler sean sacrificados.

¿Los perros rottweiler son peligrosos?

Los perros rottweiler pueden ser considerados peligrosos debido a su tamaño, fuerza y temperamento protector. Esta raza tiene una gran capacidad física, y si no son socializados o entrenados adecuadamente, pueden desarrollar comportamientos agresivos. Su instinto de protección hacia su familia o territorio puede llevarlos a reaccionar de manera defensiva frente a situaciones que perciban como amenazas.

La falta de socialización temprana o un entrenamiento deficiente puede incrementar el riesgo de agresión, ya que el perro no aprende a interactuar correctamente con otras personas o animales. Además, si un dueño no establece reglas claras o no proporciona un liderazgo adecuado, el rottweiler puede volverse dominante y difícil de controlar. Por estas razones, es fundamental que sus dueños sean responsables y proporcionen el entorno adecuado para evitar comportamientos peligrosos.

No cabe duda que algunas razas de perros, como los rottweiler pueden llegar a ser peligrosos sino se los educa desde pequeños, y prueba de ello podría ser el terrible hecho que mordieron a un niño de siete años hasta dejarlos sin vida.