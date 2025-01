¿Es feriado el 6 de enero en el Perú? Esto dice el diario oficial El Peruano

Concluidas las festividades de Navidad y Año Nuevo, el 2025 comienza con un listado de días feriados establecidos por el gobierno, que regula los descansos remunerados en Perú. Aunque el 1 de enero marcó el inicio del año con un feriado por la celebración de Año Nuevo, muchas personas se preguntan si el 6 de enero, conocido como la Bajada de Reyes, es también un día libre.

Los feriados oficiales de 2025 en Perú

De acuerdo con la normativa vigente, enero cuenta con un solo feriado: el miércoles 1 de enero. La Bajada de Reyes, celebrada el viernes 6 de enero, no está contemplada como día feriado ni para el sector público ni para el privado según el diario El Peruano, y hasta el momento no se han anunciado días no laborables adicionales para el mes.

Si estás planificando tus actividades o vacaciones, es importante tener en cuenta los 16 días feriados confirmados para este año. Estos días garantizan a los trabajadores del sector público y privado un descanso remunerado, como lo estipula la ley.

Según lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 713, estos feriados están amparados por la ley y aseguran a los trabajadores el derecho a un día de descanso remunerado. Hasta el momento, tampoco se tiene cuenta de algún feriado cerca hasta el mes de abril aproximadamente,

Aquí está el calendario oficial de feriados en el Perú para el 2025:

Enero:

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Abril:

Jueves 17 de abril: Jueves Santo.

Viernes 18 de abril: Viernes Santo.

Mayo:

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio:

Sábado 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Domingo 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio:

Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Martes 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto:

Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín.

Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre:

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre:

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre:

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

¿Cómo se paga un feriado nacional en Perú?

Los feriados nacionales en Perú son días de descanso remunerado. Esto significa que los trabajadores reciben su salario regular, incluso si no laboran durante ese día. Sin embargo, si un empleado trabaja en un día feriado y no se le otorga un descanso compensatorio posterior, su empleador está obligado a pagar el día laborado con un recargo adicional del 100 %, además de su salario regular.

Es importante mencionar que ciertos sectores esenciales, como salud, limpieza pública, electricidad, transporte, y seguridad, entre otros, no pueden detener sus actividades, por lo que es común que sus trabajadores deban laborar en días feriados.

El incumplimiento de las normas relacionadas con el pago o la compensación de días feriados se considera una falta grave, sancionada por las autoridades laborales en Perú. Además, entidades como SUNAFIL (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral) sirven como apoyo de los trabajadores para realizar cualquier tipo de denuncia por incumpliendo de sus derechos laborales.