Fallece Jaime Chincha a los 48 años: Así reaccionaron periodistas, actores y políticos

El periodismo peruano se encuentra de luto tras la repentina muerte de Jaime Chincha, reconocido conductor y expresentador de Canal N. El comunicador falleció la mañana del 7 de septiembre a los 48 años, víctima de un infarto, según informó Perú21. Su partida deja un vacío enorme en el periodismo nacional y ha conmocionado tanto a sus colegas como a la ciudadanía que lo seguía.

Reacciones de periodistas y actores

La noticia de su muerte generó un fuerte impacto en redes sociales, donde periodistas, actores y personalidades del entretenimiento expresaron su pesar. Rosa María Palacios, conductora de 'Sin Guion', fue una de las primeras en pronunciarse con un emotivo mensaje dedicado a su colega y amigo.

"Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós", señaló Palacios.

Juliana Oxenford también se mostró devastada por la partida de Chincha y utilizó su cuenta de Instagram para rendirle homenaje con un mensaje cargado de nostalgia.

"Te voy a extrañar, te vamos a extrañar. Me quedo con tus conversas pausadas, tu risa silenciosa, tu complicidad para las causas justas y las risas de nuestro último encuentro periodístico", escribió.

A estas muestras de cariño se sumó la actriz Tatiana Astengo, quien desde su cuenta de X lamentó la pérdida con un breve pero sentido mensaje. La popular "Reina Pachas" no dudó en expresar su solidaridad y tristeza ante la repentina noticia.

"¡Tan joven! Qué noticia tan triste", se lee en el post.

Por su parte, Carlos Álvarez, imitador y ahora candidato presidencial, recordó con cariño su vínculo con el periodista. A través de Facebook, mencionó una entrevista pendiente que ambos tenían.

"DESCANSA EN PAZ QUERIDO AMIGO. QUEDO NUESTRA ENTREVISTA PENDIENTE. VUELA ALTO", escribió el humorista.

Reacciones en la esfera política

La política nacional también reaccionó al fallecimiento del periodista. Congresistas como Alejandro Muñante, Guido Bellido, Alejandra Tudela y Patricia Chirinos compartieron mensajes en redes sociales. Chirinos resaltó que, aunque tuvo discrepancias con él en diversas entrevistas, siempre valoró su aporte al debate democrático.

"La democracia se construye también desde la discrepancia. Aunque nuestras posturas eran distintas, valoro la voz de Jaime Chincha en el debate público. Mis sentidas condolencias a sus familiares y amigos", escribió la parlamentaria.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció con un mensaje institucional que destacó la trascendencia del comunicador en la agenda pública. Sin duda, su partida deja un vacío en el periodismo nacional, pero también un legado de integridad y compromiso con la verdad.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años".

🇵🇪Lamentamos profundamente el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años.



En conclusión, la partida de Jaime Chincha deja un vacío difícil de llenar en el periodismo peruano. Su estilo directo y su capacidad para generar debates marcaron la diferencia en una época de constante confrontación política. Más allá de las discrepancias, su voz fue reconocida como parte fundamental de la discusión democrática.