Pamela López sobre pensión de 12 mil soles de Christian Cueva: "La que es mamá va a entender"

Pamela López aclara pensión de S/12 mil de Cueva

Pamela López volvió a estar en el ojo de la tormenta tras las críticas que recibió por la pensión de 12 mil soles que le pasa Christian Cueva para el cuidado de sus tres hijos. La influencer y empresaria decidió romper su silencio en una entrevista con "Magaly TV La Firme" y aclaró que ese dinero no es un lujo para ella, sino una necesidad para los gastos de sus pequeños.

Pamela explicó que la pensión que recibe de su expareja cubre gastos esenciales como colegios, alimentación, transporte y salud. Aceptó que le gustaría conciliar sobre la pensión de alimentos.

"Sí, estoy de acuerdo, Magaly. Me gustaría sentarme con él, poder conversar y llegar a ese acuerdo de alimentación. Como te digo, hoy por hoy cuento...", expresó la joven madre, dejando en claro que aún hay temas por resolver con el futbolista.

Magaly indicó que no se trata solo de llevarlos a comer una hamburguesa o una salchipapa, ya que también piden un helado, se debe considerar el transporte, algún juguete o cualquier antojo. La influencer coincidió con ello y recalcó que debe asumir esos gastos por triplicado.

"Si le compras a uno, tengo que comprar a los tres", explicó Pamela López sobre los gastos que tiene que hacer por sus tres hijos.

Magaly recalcó que, al tener tres hijos, es natural que a esa edad necesiten constantemente ropa nueva, ya que crecen rápido y tanto la ropa como los zapatos les quedan pequeños en poco tiempo. Pamela asintió y fue contundente.

"La que es mamá va a entender eso, ¿no? Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista", señaló López.

Seguro médico en debate y conciliación pendiente

Otro de los puntos que más preocupó fue la falta de seguro de salud para los menores. La expareja del futbolista reveló que desde marzo sus hijos ya no cuentan con este.

"Contamos con un seguro anual que era cerca de 15,000 soles que yo lo cubrí el año pasado y que él me lo devolvió, pero acabó el contrato en marzo que encajaba a mis hijos y yo", mencionó.

Magaly le reclamó que eso es "muy irresponsable", pues los niños se pueden enfermar en cualquier momento y los costos de atención privada son elevados. Pamela, sin embargo, insistió en que espera llegar a un acuerdo pronto con Cueva.

La influencer también relató que en la última conciliación, el apoderado de Cueva se mostró más tranquilo y hasta le pidió que deje que los niños compartan con su papá. Ella aceptó, pero recalcó que aún faltan puntos por definir.

"Lastimosamente hay cosas que no nos ponemos todavía de acuerdo", reconoció la madre de los hijos de Christian Cueva.

En conclusión, Pamela López fue clara en su defensa: los 12 mil soles de pensión no son para lujos, sino para mantener a tres niños en Lima, una tarea que implica gastos diarios muy altos. Con firmeza, declaró que una mamá entendería todos los gastos que hace por sus hijos.