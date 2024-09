¡Indignante! Extorsionan a comedor popular en SJL: Delincuentes exigen 20 mil soles a madres de familia

El Perú está viviendo uno de esos peores momentos debido a la grave crisis de inseguridad que enfrenta desde hace varios meses. Recientemente, un grupo de madres de familia de un comedor perteneciente a la Asociación Señor de Los Milagros y ubicado en la Avenida Pampa Alta, en San Juan de Lurigancho, denunciaron que un grupo de extorsionadores les piden pagar 20,000 soles para no atentar contra sus vidas o la de sus vecinos.

Según contaron las vecinas de la zona, vienen recibiendo amenazas por parte de los extorsionadores desde abril, fecha en la que intentaron negociar con ellos ofreciéndoles 300 soles mensuales pero estos se negaron a recibirlos y les exigen el pago de 20,000 soles.

Debido a que no accedieron a realizar el pago que les exigen, los delincuentes han realizado varios atentados en el comedor y zonas aledañas, incluyendo disparos en una de las puertas del local. Las madres de familia indicaron que la banda delincuencial que está detrás de las amenazas es 'La Batería del Viejo'.

Las vecinas que entregan alimentos a las personas más necesitadas dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que tomen cartas en el asunto, pero indicaron que sólo han hecho cuatro visitas a la zona en los últimos cinco meses. Los mensajes que mamitas reciben son terribles y temen que puedan atentar contra sus vidas o la de sus seres queridos