¡Terrible! Carlos Álvarez denuncia que es víctima de extorsión y hace una llamado a las autoridades

El comediante Carlos Alvarez ha generado indignación colectiva en redes sociales al confesar que hace poco fue víctima de un grupo de extorsionadores cuando hizo presentaciones en Ica. Según el actor cómico, le pidieron una fuerte suma de dinero pero él se ha negado a cooperar con los delincuentes.

El expresentador de televisión contó que hace unos días recibió una llamada por la mañana, en la que le pidieorn parte del dinero que había ganado en un show en Ica "Es la primera vez que recibo una extorsión en 41 años de carrera, me han amenazado y me han tirado una barra en la puerta de mi casa, pero nunca me habían extorsionado", expresó para Panamericana TV.

Carlos Álvarez declara la guerra a los extorsionadores

El actor cómico se mostró sumamente indignado por la extorsión y utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia pública, además de enviarles una contundente advertencia a los delincuentes.

"Escúchenme miserables, aprendan a trabajar, estamos hartos de ustedes, ustedes que son amparados por la ley de este país, leyes que protegen al delincuente y no a la víctima", expresó en un inicio.

En esa misma línea, Carlos Álvarez se negó a cooperar con los extorsionadores y acusó al Gobierno de no tomar medidas estrictas para frenar la delincuencia en el país, por lo que pidió cadena perpetua o pena de muerte para los delincuentes.

"Ustedes basuras que se creen dueños del país y gracias a la ineptitud de este gobierno miles de negocios han cerrado han quebrado porque fueron extorsionados, nadie puede hacer un emprendimiento porque llegan ustedes a pedir cupo, conmigo no van a poder miserables", agregó.

Finalmente comentó que no le tiene miedo a los extorsionadores y hasta brindó su itinerario de presentaciones que tendrá en las próximas semanas, retando a los delincuentes a presentarse ante él.

"Yo no les tengo miedo por si acaso el sábado 7 estoy en Chimbote y luego me voy a Arequipa y 15 y 16 estoy en la Cúpula en Lima, a ver si son tan valientes de ir (...) Así que vengan aquí los espero pero prometo no cesar mi bronca contra la delincuencia", concluyó.

Es así que, Carlos Álvarez ha puesto sobre la mesa el grave problema de extorsión que viven miles de personas, especialmente comerciantes, en nuestro país ya que un grupo de extorsionadores le exigió el pago de cupos al actor cómico pero él se negó a cooperar.