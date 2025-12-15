RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Influenza A H3N2: ¿qué es, cuáles son sus síntomas y qué medidas tomar para prevenir la enfermedad?

Hace instantes, el Minsa confirmó que ya existen dos casos confirmados de influenza A H3N2 en el país.

Influenza H3N2 llegó al Perú: conoce sus síntomas y cómo combatirla
Redacción Karibeña |
15/12/2025

La alerta sanitaria por enfermedades respiratorias vuelve a tomar total relevancia en el país, luego de que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmara la detección de dos casos de influenza A H3N2 en el territorio nacional. Ante esta situación, la entidad informó que se han activado de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y monitoreo, con el objetivo de prevenir una mayor propagación del virus.

De acuerdo con el reporte oficial, los casos corresponden a dos menores de edad diagnosticados en la ciudad de Lima tras someterse a las pruebas correspondientes. Uno de los pacientes es un niño de un año de edad, quien recibe atención médica en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, mientras que el segundo caso es un menor de ocho años, actualmente internado en el Hospital Hipólito Unanue.

¿Qué es la influenza A H3N2 y cuáles son sus síntomas?

El virus de la influenza A H3N2 pertenece a una familia de virus caracterizada por su capacidad de mutación constante, lo que facilita la aparición de nuevas variantes. En ese contexto, especialistas han identificado recientemente la denominada subvariante K, la cual podría encontrar a parte de la población sin defensas inmunológicas previas. No obstante, hasta el momento no existe evidencia científica que indique que esta variante sea más grave que otras pertenecientes al mismo subtipo.

En cuanto al cuadro clínico, los síntomas de la influenza A H3N2, incluida la variante K, no difieren significativamente de los presentados por otros tipos de gripe. Así lo explicó el infectólogo Óscar Malpartida, quien en declaraciones al medio 'Infobae' señaló que "la influenza o gripe es similar a un resfrío, pero con síntomas más intensos, como fiebre alta, malestar general, desgano y rinorrea abundante". Advirtió, además, que en algunos casos puede evolucionar hacia neumonía viral y complicaciones graves, especialmente en personas vulnerables.

Minsa y las recomendaciones sobre influenza
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales síntomas asociados a esta enfermedad son:

  • Fiebre
  • Tos seca
  • Dolores musculares
  • Escalofríos
  • Malestares gastrointestinales

Grupos de riesgo y diagnóstico

Los menores de dos años, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes conforman los principales grupos de riesgo frente a la influenza A H3N2. En cuanto a su detección, Malpartida precisó que no es sencillo diferenciar este subtipo de otros virus respiratorios, por lo que el diagnóstico certero de la variante K requiere pruebas especializadas, disponibles únicamente en entidades como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS).

Medidas de prevención contra la influenza A H3N2

Finalmente, el Minsa reiteró su recomendación de vacunarse contra la influenza, especialmente en niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y personas con comorbilidades. La vacunación puede realizarse de manera gratuita en los establecimientos de salud a nivel nacional, como una de las principales medidas para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.

